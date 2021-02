Al inicio, precisamente Ortolano, informó del estado de situación epidemiológica, “nos encontramos con 0 casos activos en Larroque, con un descenso muy marcado a nivel departamental, actualmente con 327 casos, teniendo en cuenta que hace 20 días atrás estábamos en 2.500”.

Acotó “por suerte también descendió el nivel de hospitalización, no así, y esto es un dato importante, el nivel de hospitalización de Terapia Intensiva que siguen siendo alta”. Sobre si hay un cierto relajamiento de la población, el secretario, reconoció que “puede ser, pero es un logro de toda la sociedad y por eso ahora más que nunca hay que seguir cuidándonos, entre todos, tratando cada uno, de afianzar más las medidas de seguridad, del distanciamiento, el uso del barbijo, etc. Es cierto que uno ahora se ha relajado, pero creo que deberíamos como sociedad reforzar un poco más”.

Sobre la vacunación y ante el pedido de una “solicitada partidaria que ha pedido el listado del personal vacunado”, el funcionario estimó que “mejor se hubiera planteado en el seno del Comité de Emergencia local, pero más allá de eso, este es un órgano plural donde están representados todos los sectores de la sociedad, incluido los políticos y donde puede haber diferencias de criterios en algunas cosas y que se respetan”.

Ortolano agregó que “se está evaluando la confección de la lista, pero se plantea que cada una de las personas vacunadas en la ciudad de Larroque forman parte del equipo de salud donde cada uno cumple un rol importante. Entiéndase que el equipo de salud no es solamente el médico que atiende a una persona y creo que ahí radica la cuestión conceptual. El equipo de salud es mucho más amplio, más macro que la mera atención en un consultorio, en el hospital o en el centro de salud. Además, nosotros sabemos que COVID tiene una gran parte de contención emocional y asistencial que en la función no lo cumplen los médicos solamente”.

En ese sentido aclaró “los que se han vacunado en la ciudad de Larroque no son personas, si no al equipo de salud, que es heterogéneo, que forman parte profesionales de la salud médico y no médico, alguien que asiste, que atiende, cada uno con su rol, que no es menos importante y ahí radica el error conceptual de no interpretar quien forma parte del equipo de salud”.

Y acotó “es un paradigma que se ha ido cambiando y casualmente, este Comité de Emergencia, siempre ha ido en esa dirección, por las habilitaciones que se han hecho, la importancia que le hemos dado a la cultura, al deporte, a la socialización de la gente, a la actividad económica del pueblo, justamente porque creemos en un concepto macro de la salud”.

En cuanto a la presentación de la lista con los nombres de los vacunados hasta el momento, estimó consultar a la ministra de Salud de la provincia, “porque también habrán apreciado que hay diversidad de criterios. Desde mi punto de vista prima, antes que nada, el secreto profesional y el resguardo de la identidad de las personas, son cuestiones de mera formalidad que se van a ir resolviendo en estos días”.

Luego, fue el director del Hospital quien destacó que en el nosocomio público “hoy tenemos 17 personas del personal del hospital que está siendo vacunada” y por su parte, el diputado nacional, Benedetti, explicó que planteó la cuestión del proceso de vacunación “en buenos términos, lo que ocurre en la nación repercute en cada uno de los lugares” del país.

Destacó su rol de legislador nacional, pero más “mi rol larroquense, trabajando en este Comité con mucho entusiasmo, porque se ha destacado el trabajo que hace la diferencia en distintas ciudades, por su tarea”.

Finalmente, el intendente Hassell, hizo un repaso de la actual situación financiera de la municipal, ante una consulta, donde “no se han resentido ningunos de los servicios, incluso hemos tenido que intensificar las tareas”.

“Hemos transitado un largo camino en este año, poniendo el acento en el cuidado de las finanzas” y recordó “en el 2019 terminamos con un déficit muy importante y la verdad que tuvimos que ingeniarnos, además que se puso a prueba a toda la comunidad, a las empresas, a los trabajadores, hemos pasado varias instancias y hoy hemos cerrado el 2020 con superávit, producto de ese trabajo ordenado y responsable”.

En cuanto a las habilitaciones recordó que cada institución pública o privado quiera habilitaciones debe hacerlo por escrito, que ingresa por la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental y se lleva adelante un estudio y un análisis de lo solicitado.

Finalmente, Pedroza y Ortolano, recordaron que, desde el inicio de la semana, se pueden inscribir para vacunarse aquellas personas mayores de 70 años.