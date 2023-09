Patricia Bullrich, candidata a presidente de Juntos por el Cambio, se mostró con Carlos Melconian casi como si fuera su candidato a vicepresidente y no su designado ministro de Economía. Sucedió este mediodía, durante el almuerzo en el que la candidata de Juntos por el Cambio dio un discurso ante unos 240 empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), en el hotel Sheraton.

Melconian tuvo un papel protagónico en el encuentro, hasta tal punto que compartió el micrófono con Bullrich cuando los presentes le hicieron preguntas y algunas las respondió el economista.

Curiosamente, en el cóctel que precedió al almuerzo, que se prolongó más de lo previsto porque la postulante de JxC llegó demorada, los corrillos de los empresarios se caracterizaron por la sensación coincidente de que Javier Milei ganará las elecciones y que “cogobernará” con Sergio Massa.

Luego del discurso inicial de Marcos Pereda, el presidente del Cicyp, que se destacó por su dureza contra el Gobierno (dijo que “fracasó” y que “se enredó en internas y nos deja en la cornisa de la hiperinflación”), Bullrich comenzó apuntándole a Massa, su adversario de Unión por la Patria, a quien lo cuestionó por impulsar el proyecto de eliminación del Impuesto a las Ganancias: lo calificó como “un candidato que en el día de ayer, en la total y absoluta irresponsabilidad, en el pozo profundo en el que estamos, agarró una pala y profundizó el pozo; total, alguien va a venir a arreglarlo”.

“Profundizar las crisis, hacer planes de cortísimo plazo, parches que no sirven para nada, nos han hundido y hundido más. Esto en nombre de una aparente justicia sobre determinados sectores sociales, pero una enorme injusticia sobre los 46 millones de argentinos que pagan sistemáticamente con una inflación imparable”, enfatizó la candidata de Juntos por el Cambio.

Pero enseguida puso la lupa sobre Milei: aludió a su rival libertario, sin nombrarlo, cuando consideró que “también es un caos no saber qué es lo que propone un candidato que dice tener un plan para dolarizar la Argentina y es evidente que la Argentina no sale con fórmulas mágicas”. “Es claro que no podemos pensar que una crisis de la profundidad de la Argentina se soluciona sin hacer las cosas que hay que hacer en cada una de las áreas”, sostuvo Bullrich.

Agregó que Juntos por el Cambio “ha logrado aprender de su gobierno, aprender que no se pueden hacer las cosas sin mostrarle desde el primer día a los ciudadanos argentinos el conjunto de reformas que se van a llevar adelante durante los cuatro años, que tendrán algunas un ritmo más rápido, otras serán a lo largo del tiempo, porque no todo se hace el primer día, pero el primer día sí se muestra el conjunto y el despliegue, el abanico de cambios que la Argentina necesita”.

En su discurso, Bullrich hizo referencia en otros dos momentos a Milei. Por un lado, cuando dijo: “Estamos para cambiar la Argentina, pero no somos aventureros, somos personas que tienen los pies en la tierra”. Por otro, al señalar: “En estas semanas de aquí a octubre le queremos dar este mensaje claro a los argentinos. Si queremos un cambio de verdad, de raíz, la opción es una opción que tenga claro que la construcción de la Argentina no es destruyéndola, sino que es construyendo sobre lo que tenemos, sacando aquellas trabas que impiden que la Argentina crezca, ordenando todo aquello que impide que la Argentina viva en un orden democrático, en un orden de convivencia, en un orden social. Ordenar la Argentina es ordenar y salir del caos en el que estamos viviendo”.

Bullrich se llevó de su almuerzo con empresarios del círculo rojo un inesperado elogio de Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América. “Su discurso nos llenado de esperanza”, dijo en el brindis final. Destacó que el discurso de Bullrich fue “diferente al del resto”, que tiene en claro conceptos como “orden, disciplina y rapidez” para hacer cambios “sin milagros ni trampas” y resaltó que “nos ha mostrado una Argentina clásica, con valores y agallas para enfrentar el futuro”.