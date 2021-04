Acompañado por Piaggio, Grabois presentó el Plan de Desarrollo Humano Integral

Los disertantes dejaron en sus espaldas el edificio municipal. La imagen mostró los contrastes que vienen ganando la escena política. La presentación contó con alocuciones de dos mujeres enroladas en la economía popular.

Piaggio estuvo sentado ahí, al lado del referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) por su ordenanza que declaró al ejido de su ciudad libre de glifosato. Pero también por el banco de tierras.

“Es una lucha de años transformar este modelo que entró en los ’90 a la Argentina y que ha tenido consecuencias desbastadoras al punto tal que llegan directamente a la salud de las personas. Por eso lo que hemos propuesto en la ciudad es debatir el modelo de producción en la ciudad y discutir qué es lo que comemos. En Guelguaychú hemos aprobado una ordenanza que ha servido como disparador para empezar a hablar de un plan de alimentación sana, segura y soberana. Esto va a combatir la pérdida de monte nativo y el monocultivo. Se está construyendo un camino de agroecología, que es también una manera de vivir”, dijo el Piaggio y enseguida lo enganchó con los “problemas de la concentración de la tierra y el negocio inmobiliario”. Allí propuso que el acceso a la tierra es un debate urgente. Luego el referente nacional iba a hablar de las tres T (tierra, techo y trabajo).

Grabois en Plaza de Mayo protagonizó un segundo acto. El primero había sido a la mañana en la puerta de los tribunales. Donde cargó en duros términos contra el Poder Judicial. Por estos días se estudia la posibilidad de declarar prescripta una causa en la que se investiga el vaciamiento de El Diario y que tiene al ex ministro de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere; y a Walter Grenon, principal aportante de la campaña de Alberto Fernández; en el centro de las sospechas. Por eso Grabois insiste con “los pactos de poder” y “las mafias que ensucian la política”.

Cuando tomó la palabra le agradeció a Piaggio por estar ahí y bancarse, lo que entiende, es un costo político.

El referente del MTE repasó los números que acostumbra a poner de relieve en estas presentaciones. Por ejemplo, que de 20 millones de personas entre 18 y 65 años que están en condiciones de trabajar sólo 5 millones y medio gozan de esa condición. “Los funcionarios agarran estas estadísticas y hablan de ‘inactivos’, como las amas de casas. Después hablan de perspectiva de género”, chicaneó. Y siguió: “Este sistema ha descartado por lo menos a 12 millones de argentinos, argentinas o personas que habitan nuestra Patria. No le han dado ninguna respuesta más que las ofrecidas por las organizaciones que comprenden a la economía popular. Como nos dicen los macristas: que somos pobristas. Si tuviese un botón para que todos tengan un convenio de trabajo como los camioneros lo apretaría sin dudarlo. Bueno, eso, el sistema no lo va a resolver. El político que se pare en un auditorio y diga que con inversión y reduciendo el gasto público va a crear esos 12 millones de puesto de trabajo está mintiendo”.

Sobre la problemática de vivienda afirmó que en la Argentina hay 7 millones que alquilan. “Viven en la esclavitud del alquiler. Se gana 40 mil y se paga 20 mil por alquiler”, subrayó y enseguida se metió en la problemática local: “Hay 5 millones que viven en barrios que no tienen agua y cloacas. Acá debe haber mucho. Por qué el intendente (Adán Bahl) en vez de invertir la plata en ensanchar una calle no le pone agua, luz y cloaca a los que no tienen”, lanzó y recibió aplausos. Y agregó: “Encima después quiere hacer pelear pobres contra pobres diciendo que los nuestros le quieren sacar laburo a los de la Uocra. Pindonga. En los barrios populares hay el doble de laburo para los compañeros de la Uocra y los cooperativistas. Eso hay que hacer en la Argentina: agua, luz, cloacas, veredas, colegios y lugares comunitarios. No ensanchar calles para que circulen más cómodas las cuatro por cuatro de unos poquitos que se llenan los bolsillos”.