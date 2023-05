En este sentido, el intendente Enrique Cresto presidió esta reunión, promovida desde las bases militantes con el respaldo del Consejo Departamental del Partido Justicialista y para posicionarse fuertemente en los días previos a la decisión del gobernador Gustavo Bordet (que fue el gran ausente del homenaje), quien deberá optar por las figuras de Martín Piaggio, Adán Bahl, Enrique Cresto, Laura Strattao Marcelo Casaretto.

Estuvieron presentes el senador nacional Edgardo Kueider; el diputado provincial Julio Solanas; el ex gobernador Sergio Urribarri; el senador provincial Armando Gay; el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi; el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch; el presidente del PJ Concordia, Juan Carlos Cresto; intendentes y concejales del Departamento Concordia, dirigentes gremiales, concejales y concejalas concordienses e históricos referentes peronistas de diferentes localidades entrerrianas. No estuvieron, entre otros, Martín Piaggio, ni Angel Giano (presidente de la Cámara de Diputados) ni la diputada nacional Blanca Osuna.

Movilización y compromiso

En la oportunidad, Rossi señaló que “el peronismo desde la casa no gana; ganamos en la calle, en la militancia, en el encuentro con la sociedad". "El peronismo se hace fuerte en las plazas, en los talleres y los clubes; por eso felicito a “Calucho” Cresto y a Enrique por tener el partido siempre abierto y militando”, dijo Rossi (con causas judiciales pendientes), quien en las elecciones de 2019 llegó a la comuna de Santa Elena con un partido vecinalista y recién ahora decidió volver al PJ.

De igual modo, el diputado Solanas se sumó a las “felicitaciones a Enrique por esta idea de reconocer a mujeres y varones que han hecho historia en la provincia”. Luego, agregó: “Quiero rendir también homenaje a las y los militantes anónimos; a esos hombres trabajadores que resistían el exilio de Perón, a los compañeros y compañeras que pusieron el cuero para que hoy gocemos de 40 años de democracia en Argentina”.

Por su parte, el senador Kueider acentuó “la alegría que nos produce siempre concurrir a un acto peronista. Vine a acompañar este evento tan importante de reconocimiento a la militancia y por supuesto acompañar a Enrique, que nos está apoyando fuertemente, junto al gobernador Gustavo Bordet, en la lucha por Salto Grande, y por nuestros derechos energéticos en la represa”.

La joven militante social Irina Asrilevich, de Concepción del Uruguay, dijo que “las generaciones actuales debemos levantar las banderas de estos grandes hombres y mujeres que nos han marcado el camino”. Instó a “caminar las calles y abrazar al pueblo porque el peronismo reúne los valores de amor e igualdad y es quien escucha y contiene”. En esa línea, puso en valor la tarea “del compañero Enrique, que no anduvo con especulaciones cuando hubo que jugarse y hoy recorre la provincia con la ilusión de hacer de Entre Ríos una provincia con más inclusión, más trabajo y más igualdad”.

A posteriori tomó la palabra el exgobernador Urribarri, aunque no fue mencionado en la gacetilla oficial del municipio concordiense. Al hablar, inicialmente destacó la figura de don Enrique Cresto. "Fue protagonista, tenía cojones y era un visionario. Era un tipo sabio, que sufrió los horrores de la dictadura, porque lo encarcelaron, pero también lo vejaron en esa cárcel", afirmó. El exmandatario -condenado a 8 años de prisión por delitos de corrupción- instó a "no bajar los brazos. El peronismo no puede seguir adormecido ni anestesiado. Hay que caminar la provincia y no importa si por allí alguien te mira mal. Hay que abrir las unidades básicas que están cerradas en la mayoría de los pueblos", acotó.

Remarcó que "no puede ser que un tipo que no vive en Entre Ríos (en referencia a Rogelio Frigerio, aunque no lo nombró), que no nació en esta provincia; que su familia no vive en Entre Ríos y no conoce los pueblos de esta provincia, ande como pancho por su casa ofreciendo espejitos de colores para ser gobernador de esta provincia. Bajo ningún punto de vista puede pasar eso. Y cuando nosotros decimos algunas verdades, algunos dirigentes hacen mala cara. Y no decimos nada que ofenda, porque cuando uno dice la verdad, no ofende. El fue uno de los principales responsables, con el gobierno de (Mauricio) Macri, de que Entre Ríos haya sido privado de obras emblemáticas. El paró la ruta 18; cerró el hospital de la Baxada; no entregó miles de vivienda ¿Y lo vamos a dejar caminar así nomás? Hay que militar y decir las cosas en la cara. Hay que militar y decir las cosas en la cara. El entrerriano va a votar al peronismo, porque fueron los años más felices y seguirán votando a los que con cojones y con valentía se van a presentar en las próximas elecciones", dijo finalmente.

Defender los derechos a las mayorías

En el cierre del encuentro, Cresto consideró fundamental “explicar realmente lo que representa el peronismo a los jóvenes. Hay muchos a los que no supimos transmitirle la base de nuestro movimiento y explicar que los días más felices de la historia fueron cuando el peronismo gobernó". "Si no hacemos eso a tiempo, las consecuencias las paga la gente que sufre los modelos de ajuste”, advirtió.

Analizando el escenario electoral, Cresto señaló: “Una vez más hay dos modelos en pugna. Sabemos ya lo que dice y lo que representa la derecha. Qué van a hacer con cada una de las conquistas del peronismo, que son herramientas en beneficio de la población, derechos e igualdad de oportunidades. Eso es lo que tenemos que cuidar entre todos”.

“En esa lucha es importante seguir gestionando y transformando, poner en valor la gestión y mostrar lo que se puede lograr cuando se gobierna por las mayorías. Hay que poner sobre la mesa lo que cada uno ha hecho cuando le tocó estar en lugares de decisión, porque algunos se dedican a hablar y prometer, pero cuando les tocó la gestión poco y nada hicieron por nuestra provincia”, remarcó.

“Hay que mantener la vigencia de nuestras banderas. La militancia partidaria hace que los jóvenes conozcan la historia y con ello todo lo que han conseguido los gobiernos peronistas y, en contrapartida, lo que ocurre con los modelos contrarios a los intereses de las mayorías. Por eso en esta oportunidad hubo una gran representatividad del justicialismo. Nosotros invitamos a toda la dirigencia y agradecemos la participación de muchos dirigentes que vinieron de toda la provincia”, concluyó.