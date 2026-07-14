Poco antes de las 8 se registró un fuerte choque en el semáforo de Urquiza y la avenida Parque, entre dos motociclistas que transitaban por diferentes arterias, aunque se trata de determinar por dónde circulaba cada uno de ellos.

Uno de los conductores, de 19 años, iba a bordo de una Motomel S2 de 150 cc, sin dominio colocado, mientras que el otro, de 26 años, conducía una Zanella ZB110, que tampoco tenía su chapa patente.

Antes de ser trasladados al Hospital, ninguno de los dos supieron dar detalles de la dirección por donde se trasladaban y se le dio intervención al mecánico policial para establecer la propiedad de los rodados involucrados. Finalmente se estableció que fueron secuestrados por falta de documentación.

Con el correr de las horas se estableció que uno de ellos resultó con fractura de tabique y muñeca