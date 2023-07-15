Una recién nacida fue robada del hospital Juan Domingo Perón, en Tartagal, Salta. Las autoridades nacionales activaron la Alerta Sofía para encontrarla.

La beba fue reportada como desaparecida a las 7 de la mañana de este viernes. La criatura estaba en la habitación con sus padres, quienes se ausentaron unos momentos y, al regresar, advirtieron que su hija ya no estaba en la cuna.

La gerencia del hospital dio aviso al 911 y desde Asuntos Legales se presentó la denuncia formal a la Fiscalía de turno.

Inmediatamente, se montó un gran operativo de Seguridad con todas las Unidades Regionales, especialmente en los accesos a localidad de Tartagal y de toda la provincia, por medio de anillos de seguridad.

También la buscan en las fronteras del país, donde interviene Gendarmería Nacional.

La causa está siendo investigada por el fiscal penal Rafael José Medina, quien se reunió con los padres de la beba robada, pertenecientes a una comunidad originaria, que denunciaron esta mañana la falta de respuestas desde el hospital local.

En qué consiste la Alerta Sofía

El programa fue presentado el 22 de marzo de 2019 por la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Aquel día, a través del Boletín Oficial, se especificó que la idea de la Alerta Sofía era mejorar la “coordinación nacional para la búsqueda y localización urgente” de los menores de edad desaparecidos, y cuya vida se encuentra en un “alto riesgo inminente”.

El sistema se basa en la difusión inmediata de las imágenes de los nenes desaparecidos. Su objetivo es agilizar y mejorar los mecanismos de búsqueda, y es multicanal: se ejecuta mediante avisos en redes sociales, en buscadores de Internet y en medios de comunicación y, por supuesto, teléfonos celulares. Funciona como parte del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), creado en 2016.

“Es un sistema de búsqueda de menores desaparecidos que difunde instantáneamente la información para llegar a más personas en menos tiempo y dar más esperanza a la familia”, fueron las palabras de Bullrich el día de su presentación.

El programa tiene un Comité integrado por representantes del Ministerio, la Procuración General de la Nación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). Para su creación, contó con el apoyo del International Centre for Missing & Exploited Children –ICMEC–, organismo con el que se firmó un convenio de cooperación en el año 2016.