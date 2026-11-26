El Senado sesionará este jueves desde el mediodía para debatir un amplio temario legislativo que tendrá como principales ejes la reforma electoral, con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y la sanción definitiva de la ley para prevenir la ludopatía y combatir el juego ilegal.

La prioridad de La Libertad Avanza será avanzar con la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que busca suspender las elecciones primarias de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2027.

El oficialismo alcanzó un acuerdo con distintos bloques aliados para reunir los votos necesarios y aprobar una versión acotada del proyecto, que también contempla la implementación de Ficha Limpia, que impide que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos.

La propuesta incluye, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.

Otro de los puntos centrales de la sesión será el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados desde 2024.

La iniciativa prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea en plataformas digitales, redes sociales, medios de comunicación y espectáculos, además de impedir su difusión en la indumentaria deportiva.

También establece restricciones para evitar el acceso de menores de edad a las plataformas virtuales de apuestas.

Sesión en Diputados

Tras la caída de la sesión impulsada por el Gobierno del miércoles pasado producto de desacuerdos con la llamada "Ley Malvinas", la Cámara de Diputados abrirá este jueves el recinto para tratar el proyecto de Presupuesto 2027.

El temario de la sesión especial, que se iniciará al mediodía, incluye además todas las iniciativas que quedaron pendientes de tratamiento la semana pasada, a excepción del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, destacándose especialmente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El quórum no está ni remotamente en riesgo, como tampoco la aprobación en general de la ley de Presupuesto: la discusión pasará por algunos artículos, un desafío que pone en alerta al oficialismo.

El temario de la sesión, además del Presupuesto y la reforma del Banco Central, también incluye la designación de los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Ley 26.827, que cuenta con media sanción del Senado), los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercosur, la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur, la instauración del “Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown” para el 3 de marzo de cada año, y el marco regulatorio para Pymes.