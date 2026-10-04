Una situación de extrema tensión se vivió en las primeras horas de la mañana de este domingo en un conocido local bailable de la ciudad. Alrededor de las 6.30, una mujer se vio obligada a accionar el dispositivo del Botón Antipánico (BAP) al advertir que en el mismo recinto bailable se encontraba su expareja, un hombre de 32 años.

Sobre el individuo pesaban medidas de restricción vigentes, notificadas por la Justicia en el marco de una causa abierta por violencia de género.

Tras el alerta generado por el dispositivo, personal de la Sección Comando Radioeléctrico acudió de inmediato al lugar. Los efectivos procedieron a interceptar y trasladar al sujeto hacia la Jefatura Departamental para su correcta identificación y para informar de lo sucedido a las autoridades judiciales de turno.

Posteriormente, desde la Fiscalía de Género se ordenó la aprehensión formal del hombre, quien quedó alojado en celda a disposición de la Magistratura interviniente bajo la imputación del supuesto delito de desobediencia judicial.

Por su parte, la víctima fue asistida y trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde radicó la denuncia correspondiente para dejar asentado el incumplimiento de la medida cautelar.