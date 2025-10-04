El procedimiento tuvo lugar este sábado en inmediaciones de calle Mosto al 260, luego de que una mujer de 37 años solicitara asistencia policial mediante la activación del Botón Antipánico (BAP). La ciudadana informó que en su domicilio se había hecho presente su hijo, de 21, sobre quien pesa una medida de restricción vigente dispuesta por el Juzgado de Familia.

De inmediato, los efectivos acudieron al lugar y realizaron una inspección en el entorno de la vivienda, logrando localizar al joven escondido en el techo. Ante la situación, se procedió a su identificación y, tras comunicarse con la Fiscalía de Género en turno, se dispuso la detención del sujeto por incluir la medida judicial.

Posteriormente, la mujer fue orientada para radicar la correspondiente denuncia y se le brindó acompañamiento en el marco del protocolo de actuación ante situaciones de violencia familiar.

La intervención se desarrolló con normalidad y sin incidentes mayores, quedando el aprehendido a disposición de las autoridades judiciales competentes.