Esta mañana, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Gualeguaychú informó que a partir de este lunes 2 de febrero entrarán en vigencia los nuevos valores del sellado municipal para el trámite de la Licencia Nacional de Conducir.

El sellado municipal se emite el día del turno y tendrá los siguientes costos, de acuerdo con la vigencia solicitada:

1 año: $14.635

2 años: $29.270

3 años: $43.905

4 años: $58.540

5 años: $64.394

Asimismo, indicaron que el valor del CENAT es de $8.840.

“La vigencia de la Licencia Nacional de Conducir es de hasta un máximo de cinco (5) años, pudiendo disminuir según la edad del solicitante y la clase de licencia requerida, conforme a la normativa vigente”, recordaron desde Tránsito.