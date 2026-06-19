El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La medida comenzará a regir desde junio y alcanza a todas las prestaciones contempladas en el nomenclador vigente.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 1297/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.

Según establece la normativa, los aranceles recibirán un incremento del 2,10%, porcentaje calculado en función de la variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante mayo.

Beneficio diferencial para las provincias patagónicas



La resolución ratificó además la continuidad de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones que se desarrollen en las provincias de la Patagonia.

El Gobierno justificó la medida al considerar a la región como una zona desfavorable debido a sus particularidades geográficas, las mayores distancias y los costos logísticos que enfrentan los prestadores de servicios. El objetivo es compensar esos gastos operativos y garantizar la continuidad de las prestaciones.

Cómo quedan los principales valores



Con la actualización, las prestaciones de centro de día registrarán nuevos montos. Una jornada doble alcanzará los $1.058.791,92, mientras que una jornada simple llegará a $563.272,78.

Por su parte, los centros educativos terapéuticos percibirán hasta $1.189.351,59 por jornada doble. También fueron actualizados los valores correspondientes a servicios de estimulación temprana, rehabilitación, transporte, alimentación y otras prestaciones incluidas dentro del sistema.

La actualización se da en medio de reclamos del sector

El anuncio se produce en un contexto de fuertes reclamos por parte de organizaciones, prestadores y familias vinculadas a la discapacidad, que desde hace meses exigen la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso el año pasado.

Diversos actores del sector sostienen que los incrementos otorgados resultan insuficientes frente al aumento de los costos operativos y advierten sobre dificultades para garantizar la continuidad de los servicios.

Fuente: BAE