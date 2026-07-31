La Clínica Deportiva Municipal actualizó sus días y horarios de atención para mejorar la organización del servicio y facilitar el acceso a las evaluaciones médicas de quienes practican distintas disciplinas en la ciudad.

Los turnos individuales deberán solicitarse a través de la plataforma Guale Activa, disponible en https://activa.gualeguaychu.gov.ar, donde cada persona podrá seleccionar el día y el horario de atención.

También podrán gestionarse de manera presencial los martes y jueves, de 8 a 13 horas, en la Clínica Deportiva Municipal, ubicada en Urquiza 1066, planta baja. Para realizar el trámite será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad.

Las instituciones deportivas que requieran evaluaciones médicas para cinco o más jugadores deberán presentar una nota firmada y/o sellada por la institución o la liga correspondiente. La solicitud deberá incluir la disciplina, la categoría, las edades y los datos personales completos de cada deportista.

Los días y horarios de atención quedaron establecidos de la siguiente manera:

Lunes

Enfermería, de 13 a 20 horas

Atención médica, de 17 a 20 horas

Martes

Enfermería, de 8 a 13 horas

Miércoles

Enfermería, de 13 a 20 horas

Atención médica, de 17 a 20 horas

Jueves

Enfermería, de 8 a 13 horas

Viernes

Enfermería, de 13 a 19 horas

Para realizar consultas o solicitar más información, las personas podrán comunicarse al teléfono 427029 o acercarse a la sede de la Clínica Deportiva Municipal.