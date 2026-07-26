Un pedido solidario en Ceibas terminó dando paso a una compleja investigación judicial luego de que surgieran graves denuncias sobre el hombre que integraba una familia asistida por vecinos mientras permanecía en una garita sobre la Ruta Nacional 12. La causa involucra la presunta captación y explotación sexual de una joven de 19 años y de dos niñas, y es investigada con intervención de las autoridades de Entre Ríos y de la provincia de Buenos Aires.

Todo comenzó el viernes, cuando vecinos de Ceibas advirtieron la presencia de una familia que había improvisado un refugio en una garita de colectivos ubicada frente al corralón de la localidad, sobre la Autovía Nacional 12.

Ante las precarias condiciones en las que se encontraban, se inició una cadena solidaria para reunir alimentos, frazadas, calzado y otros elementos básicos con el objetivo de que pudieran pasar la noche.

La solidaridad despertó las primeras sospechas

La situación fue difundida por Ceibas Noticias, que informó que el grupo familiar viajaba con destino a Rosario y necesitaba ayuda urgente.

Según la publicación, la familia estaba integrada por un hombre, una joven y dos niñas, lo que motivó la inmediata colaboración de numerosos vecinos.

Sin embargo, la difusión de una fotografía en redes sociales cambió por completo el rumbo del caso.

A partir de esa imagen comenzaron a aparecer denuncias y advertencias sobre la identidad del hombre que acompañaba al grupo, identificado como Claudio David Lizarraga, de aproximadamente 50 años.

Intervino la Policía de Entre Ríos

Durante la noche del viernes, efectivos de la Policía de Entre Ríos se presentaron en el lugar para entrevistar al hombre y a las personas que lo acompañaban.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que la joven de 19 años manifestó que permanecía junto a él por voluntad propia.

No obstante, las autoridades resolvieron avanzar con distintas medidas para verificar la información recibida y profundizar la investigación.

La Comisaría de Ceibas inició un intercambio de datos con organismos y autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires, donde se originaron las denuncias.

Las denuncias que investiga la Justicia

Según publicó Radio Máxima, la investigación apunta a determinar si Lizarraga habría reaparecido recientemente en la vida de su hija, de 19 años, luego de permanecer ausente durante casi dos décadas.

De acuerdo con la información difundida por la periodista Carolina Bisgarra, la joven residía en la localidad bonaerense de San Francisco Solano junto a su pareja y sus dos hijas.

Siempre según esa versión, el hombre se instaló en la vivienda familiar y, tiempo después, abandonó el lugar junto a la joven y las dos niñas.

Las circunstancias en las que se produjo esa salida forman parte de la investigación y aún no fueron esclarecidas por la Justicia.

La denuncia de otro hijo del sospechoso

Entre los elementos que ahora analizan los investigadores también figura el testimonio de Tomás, otro hijo de Lizarraga.

El joven aseguró haber recibido graves amenazas por parte de su padre y denunció que este le manifestó su intención de llevarse a la joven y a las niñas para explotarlas sexualmente. Tomás denunció que su propio padre lo amenazó con violarlo "y si me denunciás, vas a aparecer en una bolsa de consorcio”, a lo que agregó: “No vas a ver más a tu hermana y a tus sobrinas porque no son tus mujeres, son mis mujeres". "Me las voy a llevar a La Perla, un prostíbulo en el sur, porque son pendejas y con ellas voy a ganar más plata”, habría dicho Lizarraga a su hijo.

Esas afirmaciones forman parte de la investigación judicial y deberán ser corroboradas mediante las distintas medidas probatorias ordenadas por la Justicia.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre el avance de esas actuaciones.

Operativo y asistencia a las menores

Durante la madrugada del sábado se desarrolló un importante operativo en Ceibas.

Como parte de las medidas de protección, las dos niñas fueron trasladadas al Hospital Eva Duarte para recibir asistencia médica y las evaluaciones correspondientes.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente los resultados de esos estudios ni el estado de salud de las menores.

También se informó que familiares de la joven podrían arribar a Ceibas para colaborar con las autoridades y participar de las actuaciones judiciales.

La causa continúa bajo estricta reserva

El expediente permanece en plena etapa investigativa y bajo reserva debido a la gravedad de los hechos denunciados y a la participación de menores de edad.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en que la joven y las niñas llegaron a Entre Ríos, verificar los antecedentes del hombre investigado y establecer si existió la comisión de delitos vinculados con la trata o la explotación de personas.

Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas y tomando declaraciones para reconstruir lo ocurrido antes de la llegada del grupo a Ceibas.

Fuente: ElOnce