Acusan al ex DT de Olimpo de pedirle "sexo" a sus jugadores para ponerlos de titular

Embed ℹ️ Comunicado oficial



Alejandro Abaurre dejó de ser el entrenador de #Olimpo.



Por motivos personales, debió abandonar la ciudad y regresar a Mendoza de manera impostergable.



Abaurre dirigió 12 encuentros (7G, 3E y 2P) obteniendo el 63,8% de los puntos en juego. pic.twitter.com/HlYQcL31ul — Club Olimpo | (en ) (@Olimpo_Oficial) February 2, 2021

A pesar de este escándalo, el presidente de Olimpo, Ángel Tuma, salió en defensa del técnico y sostuvo que la denuncia se da en medio de una pésima relación que mantenía Abaurre con los futbolistas del equipo. “Pongo las manos en el fuego por Abaurre”, sostuvo el mandamás de la institución de Bahía Blanca. Sin embargo y de acuerdo con La Brújula 24, existen testigos que vieron “situaciones comprometedoras” entre el técnico y un jugador.

Lejos de confirmar el aberrante hecho, un alto dirigente aurinegro le expresó al sitio bahiense: “Yo no podría confirmar nada, pero hubo situaciones poco claras entre el entrenador y al menos un jugador”. En medio de este contexto, el técnico decidió abandonar la institución a la que había llegado en febrero de 2020. “Quería dejarles un mensaje a todos los hinchas de Olimpo y agradecerles por el tiempo que me tocó pasar acá”, comienza diciendo.

Y agrega: “Me voy bien del club porque me trataron de la mejor forma posible. Tengo que dejar el cargo por problemas personales, pero tengo la esperanza de volver algún día porque es un desafío que me gustaría volver a cumplir”. Hasta el momento, no existe ninguna denuncia judicial sobre el hecho, pero resaltan que hay una bajada de línea fuerte de parte de la dirigencia hacia los jugadores en las que se les pide hermetismo.