Acusan de mechera a la novia de Sergio Denis: ¿Qué habría robado?

A partir de ahí, la mujer de 40 años logró cierta popularidad a partir de sus reclamos a la familia del cantante, la cual le prohibió a través de una restricción legal visitar al baladista de 70 años, y sus fuertes cruces con Yanina Latorre, por nombrar algunos ejemplos.

Acusan a la novia de Sergio Denis de robar en un supermercado

Pero esta vez, Monti volvió a la escena mediática acusada de haber robado mercadería en un supermercado chino ubicado en Belgrano. "Las cámaras de seguridad del local habrían detectado que la periodista estaría llevándose más cosas de las que decía el ticket", contaron en Intrusos.

Fue el periodista Damián Rojo quien detalló que la mujer “pagó una factura de $159,75 y en el cochecito de bebé llevaría escondida mucha más mercadería”. Según testigos del hecho, al ser descubierta la ex novia de Sergio Denis se puso a gritar que ella "no era ninguna chorra".

Sin embargo, terminó retirándose del establecimiento a los insultos y empujones. Si bien evitó hablar con la prensa, desde el ciclo de América TV pusieron al aire un audio de Monti: "¿Tienen videos, pruebas o algo? ahí se lo mandé a mi abogado Martín Francolino para que se comunique con ustedes", expresó la mujer, molesta por la información.

Por su parte Francolino manifestó que "Verónica es inocente, de hecho existe algo que se llama que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por el momento no tengo ninguna notificación policial y no recibí ninguna acusación con respecto a su persona. No tengo ningún certificado de que se la acuse de algo”.

Cabe recordar que Monti, por una medida cautelar, tiene prohibido nombrar a Sergio Denis públicamente, ya que si no deberá pagar una multa de 100 mil pesos. Esto se debe a que en declaraciones con los medios contó que el músico tenía “adicciones” que debía tratar y que “había consumido antes de subir al escenario de Tucumán”.