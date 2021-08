Acusan a Ricky por maltratos y una ex La Voz denunciará a la productora

Ese es el caso de Jéssica Amicucci, quien mantuvo un fuerte cruce con su compañera Esperanza Careri al aire y otro con Jacinta Sandoval. De hecho, otro participante se sumó al "barro" y fue quien aseguró que el cruce entre Amicucci y Sandoval escaló al punto tal que hubo "trompadas" en el estudio".

"Estoy enojada con el programa. Estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen", disparó desde un live en Instagram. El eje del reclamo de Jéssica es similar incluso al de los ex MasterChef Celebrity: muchos aseguraron que la producción decidió editar las grabaciones, de forma tal que siempre hubiera algún villano o se levantara de forma positiva el perfil del "candidato" de la productora.

Amicucci aseguró, además, que piensa abandonar el país. "No voy a seguir viviendo en Argentina. Después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado. En La Voz el trabajo y el esfuerzo no valen nada, no sirve nada en el concurso".

"Mi sueño era cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo e hice castings toda mi vida", sumó, al tiempo que recordó el violento cruce que mantuvo con Ricky Montaner: "Cuando me gritó sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal".