El fin de semana de soltera de Eugenia La China Suárez sigue dando de hablar en las redes sociales y también en la televisión: que el sábado por la noche en la Bresh anduvo a los besos con un tal Lauty Gram, un cantante e influencer de 21 años que guarda cierto parecido físico con su ex Rusherking; que en el after que organizó Lizardo Ponce se la vio muy cerca de Marcos Ginocchio, el último campeón de Gran Hermano... Y ahora, la actriz volvió a ser tendencia después de incontables comentarios acerca de su manera de bailar, moverse y gesticular mientras se divertía en la fiesta que se organizó en GEBA.

La actriz se la pasó en el VIP del lugar divirtiéndose con amigos hasta bien entrada la madrugada y mientras desplegaba su carisma y magnetismo en la pista de baile, la también cantante fue captada por los lentes oficiales de la fiesta. Y subieron un video en el que se la ve a la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio perreando sobre un reggeatón. Pero en los comentarios la atacaron por su manera de bailar y gesticular con su boca. Hubo quienes hasta llegaron a especular que se había drogado.

lo hermosa q es la china suarez porfavor q mujer pic.twitter.com/zV4rnawWXa — guada (@lightlytini) May 8, 2023

“Che, ¿se me hace a mí o la China estaba mandibuleando mal?”, “Cómo mandibulea la China”, “Dame las drogas, China”, “Fua, redrogada la China...” y “Mandibulea jugó esa noche”, fueron solo algunos de los mensajes que se realizaron en el posteo de parte de los seguidores de la fiesta en sus redes socailes.

Pero para cortar con los comentarios, la propia China decidió responderle a una de las tantas usuarias que la criticó con un reiterativo “che, la China no para de mandibulear”. “Es que mastico el chicle así, horrible costumbre. No me drogo”, fue la réplica de la actriz, a la que le agregó un emoji con carita simpática para dar por finalizada cualquier tipo de polémica al respecto.

Cada semana en la fiesta Bresh suelen confluir todo tipo de famosos: cantantes, actrices, modelos, influencers, mediáticos, exparticipantes de Gran Hermano, entre otros miembros de la fauna farandulesca local, mientras el público general y, digamos anónimo, se divierte en la suya. Además de a Suárez, el sábado se lo vio disfrutando a personalidades como Wos, L-Gante, Wanda Nara, Valentina Zenere -que se fotografió junto a su amiga La China- y también a Daniela Celis, Julieta Poggio, Thiago Medina y Marcos, entre otros ex GH.

Algunos de ellos siguieron la noche en el after party que viene organizando Lizardo Ponce en su domicilio. En ese contexto es donde se dio un supuesto acercamiento entre La China y el ganador de la última edición argentina del reality de Telefe. Juariu, la stalker profesional, descubrió que ambos comenzaron a seguirse después de ese encuentro y luego de conocerse.

Porque te baila así y te cagás encima literal pic.twitter.com/Ge8t4lx7Tu — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTLiberal) May 8, 2023

“La pasamos bien, re bien”, respondió el joven salteño ante la consulta de Intrusos (América) y no quiso precisar la hora en la que abandonó la casa de Lizardo. Cabe destacar que era de día, según el video que ellos mismos publicaron en las redes sociales y que a las 7:30 de la mañana del domingo la actriz aún estaba allí, ya que el propio Ponce posteó una selfie.

Cuando el cronista del programa que conduce Flor de la V le refirió el encuentro con Suárez, Marcos volvió a los monosílabos característicos con los que solía expresarse cuando estaba dentro de la casa del reality. “Ajá...”, comentó sin intención de emitir una palabra o gesto demás con el que pueda especularse al respecto. ¿Qué pasa entre ellos? “No, nada. Charlamos un poco”, fue lo que atinó a decir.

“Super buena onda. Y nada... todo bien”, fue todo lo que agregó GInocchi al respecto, sin querer dar más. Cuando el notero especuló con un posible romance con la actriz y si dentro de dos meses podía verlo en la foto de una revista caminando de la mano con la China y confirmando su relación, el joven atinó a negarlo entre risas. “No, no...”, cerró nervioso. Ella, en tanto, hasta el momento no se refirió al respecto.