Una abuela denunció que su nieta habría sido abusada por un presunto trabajador del área de mantenimiento de la Escuela Nº 208 “Juan Carlos Esparza” del barrio Mosconi de Paraná. Momentos de tensión se vivieron este martes en el establecimiento educativo, y hasta se requirió de la presencia policial. La directora aclaró a Elonce que “no hay ninguna persona identificada” y explicó cómo es que la institución recibe a imputados con probation.

“Mi nieta contó muchas cosas que están pasando en la escuela, y no es la única nena, porque los tiempos de los niños no son los mismos de los adultos; ellos, cuando se sienten cómodos y seguros, ahí recién vomitan las aberraciones, porque un nene llora porque no quiere entrar a la escuela, otro que vio que la tocó, que disparó”, explicó la mujer que denunció por presunto abuso al ordenanza de la escuela. “Primero está la palabra del nene que nunca miente porque no se contradice en el relato y en el celular tengo grabados los minutos que hablé ayer con mi nieta”, agregó.



Una vez conocida la denuncia de esta mujer, un grupo de padres se concentró este mediodía en la escuela, a los fines de exigir respuestas a las autoridades escolares. “La directora se puso en nombre del establecimiento, pero ella, como directora, tendría que haber hablado con nosotros, que nos dé explicaciones, porque me dice que llegará hasta las últimas consecuencias, siendo que debe cuidar a la persona, al niño que lo necesita, y no al establecimiento”, fundamentó la denunciante.

La mujer, en la oportunidad, expresó que en la Esparza “hay dos o tres ordenanzas a los que, antes de ingresar, les preguntan por el prontuario”. “Y recién me entero que hay uno cumpliendo una probation por violación”, acusó.



La denuncia por el presunto caso de abuso fue radicada en comisaría de Minoridad y, tras la intervención policial, se secuestraron elementos de interés para la causa durante un procedimiento llevado a cabo en la vivienda de la supuesta víctima. Luego, la niña deberá declarar en Cámara Gesell.



“A mi nieta la llevé al hospital San Roque, donde la médica la revisó por arriba, porque al no tener orden, no puede tocarla”, acotó la mujer.

Fuente: ELONCE