Adán Bahl, precandidato a gobernador por el oficialismo en Entre Ríos, anticipó que, de cara a la campaña por las Elecciones 2023, se tomará licencia como intendente de Paraná. Asimismo, todavía no confirmó quién lo acompañará en la lista. "La fórmula seguramente se va a decir más adelante. Hay mujeres muy valiosas, con una gran formación en distintos lugares de la provincia. Esto es un proceso que implica un consenso", manifestó.

Bahl dijo que durante estas semanas programará sus labores, para dividir el trabajo de la gestión local con la campaña electoral. "Tenemos la programación. Vamos a intensificar las tareas -políticas- los fines de semana, a la tarde, porque durante el día tenemos que cumplir con el compromiso que asumimos con los paranaenses que es trabajar por nuestra ciudad. Queremos darles la tranquilidad de que todo esto tiene que continuar", afirmó.

En esa línea, explicó: "Dedico 13 o 14 horas por día, así que mientras me dé el cuerpo voy a seguir con la doble tarea, agregando esta tarea política a la función, que es de integración, de hablar con los dirigentes que obviamente después me va a llevar una mayor intensidad así que durante un período de tiempo tomaré licencia".

En el mismo sentido, dijo que hará "el mayor esfuerzo en el tiempo". "Estamos entrenados para esto y el cuerpo da. No creo que tenga inconvenientes. Pero sí, en algún momento me voy a tomar licencia por respeto, con la absoluta tranquilidad de que tenemos un equipo. Está Andrea de viceintendenta. Cuando me voy de vacaciones, el municipio funciona perfectamente", destacó.

En relación a las internas en el justicialismo, recordó que "están habilitadas las PASO para quien las quiera desarrollar". "Hay muchas charlas de manera informal que voy teniendo con muchos dirigentes, incluso con Enrique -Cresto- y Martín Piaggio que no hacemos fotos y las mostramos. Hay muchas coincidencias. Todos tenemos claro que tenemos que poner la energía en resolver los problemas de la gente y dar el paso hacia adelante para que la provincia sea protagonista nacional. Para eso necesitamos un equipo muy sólido", reflexionó.