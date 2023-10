Las ocho frases salientes que dejó Bahl en su visita a Ahora Cero Radio:

“Nos vemos bien, hemos sostenido el crecimiento en la provincia. Luego de las PASO hemos recorrido de nuevo toda la provincia, charlamos con la gente y hemos acercado nuestra propuesta, por eso soy muy optimista para el domingo. Estoy convencido que vamos a tener una buena elección”.

“En Gualeguaychú le gente nos ha recibido con mucho respeto, con mucho cariño. Hemos podido contarle nuestras ideas y nuestra propuesta para el gobierno. Acá tienen una gran gestión de gobierno que ha realizado Martín Esteban Piaggio y tienen en Martín Roberto (Piaggio) a un gran candidato para poder dar continuidad a esa gestión. Nosotros nos sentimos muy a gusto cuando venimos a Gualeguaychú porque sabemos que la gente conoce lo que hemos hecho y sabe qué le vamos a proponer”.

“Nosotros podemos mostrar con orgullo una muy buena gestión que le cambió la cara a Paraná. Por otro lado también, hay una gestión de ocho años de gobierno de Gustavo Bordet que puso de pie a Entre Ríos y también es un gobierno de gestión que queremos mostrar. En lo más cercano, si no juntara la basura de manera eficaz como se hace en Paraná, no podríamos hablar de defensa del medioambiente y de brindar buenos servicios en la provincia; si en Paraná no se hubiera incrementado de la forma en que se hizo el trabajo privado acompañando distintos sectores de la producción, no podríamos replicarlo en la provincia. Podemos mostrar una gestión de gobierno en la capital provincial y queremos hacerle saber a todos los entrerrianos que podemos hacer lo mismo en toda la provincia”.

“No hemos escuchado propuestas serias desde el otro lado. No podés a cuatro o cinco días de la elección salir a prometer cargos a dirigentes para poder captar votos. Yo a Schneider (intendente de Crespo) lo conozco, en un buen intendente, un tipo trabajador, entrerriano y que gobierna y pelea por su ciudad. Es muy burdo escuchar eso, a la gente no se le puede mentir. Y a nivel nacional, el único que habla de proyectos, de propuestas y de las provincias, es Sergio Massa. Hoy lo atacan por la inflación y por el dólar, pero es el único que habla de propuestas concretas”.

“Sabemos quiénes distribuyeron las boletas cortadas con esa carta trucha de Milei, en todas las ciudades se conoce quiénes fueron. Son métodos que no van más, es querer ganar a cualquier precio y bajo cualquier circunstancia, pero no solamente es ganar la elección, después hay que gobernar y, como dice el dicho, en la cancha se ven los pingos. Entonces nosotros podemos mostrar lo que hacemos, en Gualeguaychú también tiene mucho para mostrar. Hoy hay un candidato de otra ciudad que no ha mostrado un crecimiento importante, Gualeguaychú merece otra cosa, merece seguir creciendo y la forma es votando a Martín Roberto, que tiene la experiencia para poder hacerlo”.

“Con el gobernador Bordet tenemos muchas cosas en común, los dos somos contadores, los dos formamos parte de equipos de gobierno, pero también ambos fuimos intendentes, y esa experiencia de ser intendente es invalorable, porque te permite conocer mucho más de cerca la problemática de la gente. EL intendente no pasa desapercibido nunca, en cualquier lugar de la ciudad el vecino se acerca y le plantea cosas, le reconoce lo que hizo o le pide lo que necesita. Esa experiencia de haber transitado por la intendencia, nos ha dado una mirada diferente de la realidad de los vecinos”.

“Al momento de gobernar, hay que contar con gente de confianza y experiencia. No podemos construir un gobierno con promesas de cargos políticos y con gente que no genera una confianza plena. Nosotros sabemos con qué gente vamos a contar, pero es imprudente decir nombres, primero porque estamos en campaña, no en gestión. Y además, salir a prometer cosas después pueden generar cortocircuitos internos que no son buenos para un gobierno”.

“Frigerio fue parte de un gobierno que castigó mucho a la provincia, por eso me sorprende que ahora prometa cosas y hable de crecimiento. Cuando fue ministro de Macri, a Entre Ríos no le dieron un solo plan de viviendas, un solo jardín maternal. Se paralizaron obras, rutas y muchas construcciones que luego se pudieron retomar con la gestión actual de gobierno. Pero que no venga Frigerio desde Buenos Aires a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas los entrerrianos. Nosotros sabemos de qué manera tenemos que gobernar, tenemos la experiencia que él no tiene”.