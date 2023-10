Bahl analizó el panorama nacional y evaluó el fenómeno Milei, expresando que “nunca lo pensé profundamente, pero entiendo que hay frustraciones de la gente que posicionó a un candidato como Milei. Creo que hacia el 22 de octubre hay una elección que plantea un escenario que ubicaría a Javier Milei y Sergio Massa en un ballotage. Ahí podremos hacer foco en el plano nacional, porque tenemos elecciones locales y provinciales a la par de las nacionales”.

Además, remarcó que “no veo que necesariamente el escenario nacional tenga incidencia en la elección provincial. En las listas largas, el gobernador está al medio y posiblemente sea el que menos se vea en el común del votante, quizá un intendente al estar en una punta tiene otra visualización. Y con el presidente pasa lo mismo. Pero entiendo que la gente tiene claro lo que pretende para la provincia”.

Sobre el perfil que piensa implementar en su gestión de gobierno, Bahl afirmó que “pretendo tener un gobierno muy similar al de Gustavo Bordet en cuanto a la necesidad de generar consensos, creo que es imperioso gobernar con diálogo, con apertura, tener una visión estratégica. Soy un gestionador nato, siempre entendí que el trabajo en equipo y la capacidad de gestión es fundamental para poder avanzar”.

Además, marcó diferencias con relación a lo que expresó en su momento Rogelio Frigerio sobre que Entre Ríos es la hermana pobre de la Región Centro. Al respecto, Bahl fue tajante al resaltar “lo que expresa Frigerio es hablar de lo que no se sabe y una clara muestra de que, al no vivir en la provincia, no se tiene una visión real de lo que produce y genera Entre Ríos. No se puede afirmar cosas que no se conocen, la provincia tiene un potencial enorme que nos ha colocado en un posicionamiento importante en algunas cuestiones y nosotros pensamos trabajar para seguir creciendo en una provincia que tiene todo para crecer”.

Analizando los resultados electorales de agosto, resaltó el crecimiento del espacio oficialista. “Tuvimos en las PASO la elección que imaginábamos, no podemos olvidarnos que cuando empezamos la campaña, estábamos 24 puntos abajo. Pudimos trabajar para que la gente entienda que nuestra propuesta es una propuesta competitiva, el pasar a ser el candidato más desconocido, al candidato más votado, nos deja un porcentaje de crecimiento para las Generales. Tenemos mucha confianza en que vamos a ganar las elecciones”.

“No creo que el peronismo tenga una deuda con Gualeguaychú en cuanto a tener un candidato a gobernador, sí puedo afirmar que mi gobierno será federal, pretendo elegir a los mejores para formar parte del gabinete. Pero no podemos adelantarnos a los hechos, hay una elección por delante y una vez que estén los resultados y si somos elegidos por el pueblo entrerriano, buscaremos a los mejores para conformar el gabinete”.