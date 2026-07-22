El Torneo Federal Regional Amateur comenzaría a fines de agosto y no a mediados de octubre, como ocurrió en las últimas ediciones, según publicó el sitio especializado Ascenso del Interior. Si bien la información aún no es oficial, el Consejo Federal de la AFA la anunciaría en los próximos días.

En cuanto al sistema de competencia, no habría cambios en relación a temporadas anteriores. Se mantendrían los cuatro ascensos al Torneo Federal A y también se contempla un cupo para la nueva divisional Torneo Argentino del Interior, categoría que funcionará como instancia previa para los equipos indirectamente afiliados a la AFA.

Ese certamen, previsto para abril del próximo año, incluirá a los equipos que pierdan las finales por el ascenso al Federal A, quienes tendrán asegurada su participación en la nueva estructura.

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Respecto al formato de juego, la primera fase seguiría con zonas de tres o cuatro equipos, organizadas por cercanía geográfica dentro de cada región. Luego, el campeonato avanzará a instancias de eliminación directa hasta definir los cuatro ascensos.

Juventud Unida se arma

Según pudo saber Ahora ElDía, el único representante de la Liga Departamental de Gualeguaychú afrontaría la competencia con la base que hoy lidera el Torneo Apertura local de manera invicta, bajo la conducción de Daniel Waldner. A ese plantel se sumarían al menos diez refuerzos.

En ese marco, el club ya concretó su primera incorporación: el delantero Julián Viollaz, de 23 años. El atacante cumple actualmente una sanción de un año, aunque la dirigencia trabaja en la revisión del castigo y mantiene expectativas de lograr su habilitación.

Viollaz se desempeñaba en Defensores de Pronunciamiento cuando, en enero pasado, recibió una suspensión de 12 meses tras un informe arbitral que lo acusó de agredir a Maximiliano Durán. El hecho ocurrió en un encuentro -casualmente- frente a Juventud Unida, por los cuartos de final de la Región Litoral Sur del último Regional Amateur, y derivó en la sanción en base a los artículos 32, 33 y 183 del Reglamento de Transgresiones y Penas.