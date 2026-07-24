Según el último informe de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el río Uruguay experimenta "un ascenso paulatino que continuará durante los próximos días".

Debido "a las lluvias generalizadas ocurridas en la cuenca del río Uruguay, el caudal del río ha registrado un progresivo aumento", se indicó. Subrayando que "se prevén nuevas lluvias en distintas zonas de la cuenca a partir del lunes, las cuales continuarán durante la semana, en distintos sectores de la misma". Referenciageográfica

Producto de ello, se estima que el río se encuentre "más alto de lo habitual" en los próximos 10 a 15 días.

Además, en el informe se cita que "aguas abajo de la represa, el ascenso de nivel ocurre dentro del propio cauce del río, pudiendo llegar a valores cercanos a los niveles de alerta (11.0 y 11.30 metros en Concordia y Salto respectivamente)", por lo que "se recomienda seguir diariamente la evolución de la situación mediante los canales oficiales".

Por último, en el documento se explica que "en la medida que se va desarrollando e intensificando el fenómeno de El Niño, empieza a dejarse sentir de forma paulatina su influencia - con mayores lluvias en la cuenca de aporte-, situación que va a estar presente y con más intensidad conforme se acerque la primavera y el verano; tal como se ha anticipado en anteriores oportunidades".

Como se señalara durante este viernes, el agua ya cubre completamente el sector de playas de la Costanera de Concordia, mientras que los espigones -ubicados entre el puerto y el lavadero de jaulas- ya quedaron totalmente sumergidos.

El organismo binacional informó que el aporte de las últimas 24 horas fue de 8.650 metros cúbicos por segundo, mientras que a las 8 de la mañana el caudal evacuado alcanzaba los 9.855 metros cúbicos por segundo.

Además, hasta las 15 de este viernes, el caudal medio diario evacuado variará entre 9.600 y 12.000 metros cúbicos por segundo.

Para el puerto de Concordia, la CTM pronostica una altura máxima de 9 metros y una mínima de 7,80 metros, remarcando expresamente que "el nivel del río presentará tendencia ascendente los próximos días", en tanto el embalse tenderá a los 34 metros sobre el nivel del mar.