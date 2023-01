El economista de AHORA, Maximiliano Montenegro, confirmó que está tomada la decisión de lanzar nuevos billetes de pesos de mayor denominación, un resultado claro del proceso inflacionario que vive la Argentina.

“Es una decisión que se ha discutido en el Banco Central y creen que es inevitable. No está claro cuáles van a ser los plazos ni cuando se va a hacer el anuncio, pero este año la Argentina tendrá billetes de 2.000, 5.000 y 10.000 pesos”, aseguró Maximiliano Montenegro en su columna por Canal Nueve Litoral.

Para el especialista, “esto tiene que ver sin dudas con la inflación. Lo que alguien compraba en 2017 con 109 pesos, es lo que hoy compramos con un billete de 1000 pesos”, graficó.

“Esto significa -agregó- que el billete de 1000 pesos ha perdido totalmente su valor, se ha licuado. Si uno dice bueno, yo en 2017 compraba con 1000 pesos, tanto, hoy para comprar lo mismo que comprabas con 1000 pesos en 2017, que es cuando se lanzó el billete de 1000 pesos, serían necesarios 9.100 pesos”.

Continuando con este cálculo, Maximiliano Montenegro indicó: “Habría que multiplicar por 9 o casi 10 veces el valor de 2017. Entonces el mismo billete de 10.000 pesos vendrá a reemplazar en términos de compra en los próximos meses al billete de 1000 pesos”.

El economista fue más allá en su análisis y comentó: “Ni que decir el billete de 100 pesos. El billete de 100 pesos ha quedado como cambio chico y por eso está sucediendo que en la Casa de la Moneda no dan abasto imprimiendo solamente billetes de 1000 pesos, porque no es económico, no conviene, imprimir billetes más chicos porque no da el tiempo”.

Otro dato que reveló Maximiliano Montenegro y que pone a las claras la situación del país es que en la Casa de la Moneda “obviamente trabajan 24x7, es decir, todos los días de las semanas 24 horas, pero no dan abasto y de hecho hoy en día 4 de cada 10 billetes que circulan son de 1000 pesos y prácticamente hace meses han dejado de emitir lo billetes de 10, 20 y de 50 pesos”.

“Hay que reordenar esto porque implica un costo económico muy grande en términos de impresión para la Casa de la Moneda, para el traslado, el costo para las empresas, para los comercios, para los bancos. Para todo el sistema económico. Y bueno, ya en algunos casos empieza a ocurrir que para las personas físicas la cantidad de billetes necesario que da un cajero automático no se condice con lo que uno gasta a la hora de ir a un supermercado o hacer cualquier compra”, concluyó el economista.