Piaggio fue el primero en hacer uso de la palabra y se refirió al número de casos de la última semana y además explicó que unas 200 personas continúan aisladas por contacto estrecho o por viaje a los puntos del país más complejos.

A través del decreto se extenderá la prohibición de algunas actividades puntuales. "El aislamiento social sigue en algunas regiones y busca prepararnos estructuralmente en nuestro sistema de salud y también como comunidad", explicó el Intendente.

piaggio tapaboca2.jpg

"La nueva normalidad tiene que ver con los cuidados personales, por sobre todas las cosas un momento para que adoptemos distintos protocolos. Hace una semana se está comportando de la manera que esperábamos, pero desde que estamos analizando varios casos en busca de su nexo, es que decidimos no seguir avanzando con la apertura", adelantó el Presidente Municipal.

No es tan preocupante el número de casos, sino poder bloquearlos y que nuestra sociedad se adapte a la nueva normalidad

"El desafío más grande que tenemos es adaptarnos a una nueva normalidad hasta que en el mundo se pueda resolver esto. No esperemos no enterarnos que no haya casos. En esta lógica, no es tan preocupante el número de casos, sino poder bloquearlos y que nuestra sociedad se adapte a la nueva normalidad, donde la virtualidad y el teletrabajo es más importante y donde no podemos tener reuniones familiares ni sociales", resumió Martín Piaggio.

Los detalles del decreto

En segundo término habló la secretaria de Gobierno, Delfina Herlax, quien explicó detalles de la ordenanza: Se decretó SUSPENDER hasta el día 31 de julio del año 2020, inclusive, las autorizaciones dispuestas mediante los Decretos Nº 1436/2020, Nº 1496/2020, Nº 1627/2020 y Nº 1774/2020, que consisten en lo siguiente:

- Reuniones familiares los días viernes, sábados, domingos y feriados hasta un máximo de diez (10) personas.

- Actividades Gastronómicas, con excepción de la modalidad de envío a domicilio y retiro en mano.

- Actividades en Museos, Archivos y Galerías de Exposición/venta de Arte, realización de Talleres, Culturales, formativas artísticas, en bibliotecas y en estudios de grabación y salas de ensayo musicales, academias, actividades náuticas, deportivas y/o recreativas, con uso de embarcaciones a motor.

- Habilitación de actividades en gimnasios.

Prevención

Por su parte, el director del Hospital, Martín Roberto Piaggio, indicó que la transmisión por conglomerado tiene alcance a las actividades que puedan habilitarse o no, e indicó que la situación social es la misma que estar en circulación comunitaria y Gualeguaychú, "está en esa condición". Por este motivo convocó a que concurran a los efectores de salud a quienes presentes síntomas, aunque no hayan tenido contacto estrecho con personas contagiadas.

Tanto desde la Municipalidad como desde las autoridades sanitarias se recuerda a la población la importancia de mantener las medidas básicas de prevención: mantener la distancia de 2 metros, utilizar tapaboca en lugares cerrados, toser o estornudar en el pliegue del codo, lavarse las manos con frecuencia, no compartir utensilios de trabajo, no compartir el mate, no tocarse la cara, y salir lo mínimo e indispensable de los hogares.