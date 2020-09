Adiós al Kirirí: "La única manera de no suicidarme, era cerrar el hotel"

Respecto a la prohibición, exresó que solo se pueden alojar a personas de trabajo esencial o quienes acompañen a algún paciente que se encuentre internado en la ciudad.

"En Paraná, Concordia, Villaguay y otras localidades, los hoteles alojamientos por hora están funcionando, pero acá en Pueblo Belgrano nos derivaron a que hablemos con el asesor letrado y nos dicen que no se puede, a menos que el alojado cumpla con el protocolo de la hotelería en general", detalló y agregó que "eso implica que cada persona que vaya, debe instalarse con nombre, apellido, teléfono y solicitar el alojamiento via Internet o whatsapp".

"Eso es imposible porque toda la vida vendimos sanidad, limpieza e intimidad. No se puede identificar de esa manera a una pareja. Además, ahí ya no se hace hincapié en lo esencial. Hay muchas contradicciones", opinó el empresario hotelero que hoy debió cerrar las puertas de su trabajo.

Asimismo, expresó que "mientras tanto siguen acumulándose las deudas. La única manera de no suicidarme, era cerrar el hotel; ocho personas quedamos sin trabajo. El Hotel quedó cerrado porque no podemos trabajar. Tenemos deudas en la cooperativa eléctrica, en AFIP... es muy fácil ser funcionario cuando no se baja tu sueldo; pero esto es imposible", concluyó.

LA ENTREVISTA COMPLETA