Un adolescente de 15 años sufrió lesiones de gravedad tras un choque entre una motocicleta y una camioneta ocurrido durante la madrugada en Villaguay.

Según se informó a AHORA, el siniestro vial se produjo alrededor de la 1.40 en la intersección de 25 de Mayo y Rivadavia.

Por causas que se investigan, en ese lugar colisionaron una moto Appia 110 cc conducida por el menor y una Fiat Strada manejada por una mujer de 27 años.

A raíz del impacto, el joven resultó lesionado y fue trasladado por la propia conductora de la camioneta al Hospital Santa Rosa, donde se constató que presentaba fractura de tibia y peroné.

Luego se dio intervención al fiscal en turno, que ordenó la participación de la División Policía Científica para realizar los peritajes sobre la escena y los vehículos involucrados.

Además, al practicarle el test de alcoholemia a la conductora de la camioneta, el resultado fue positivo: 0,88 g/l.

Finalizadas las tareas policiales, los vehículos fueron entregados a las partes intervinientes y se iniciaron actuaciones por lesiones graves en accidente de tránsito.