FUERTE SINIESTRO
Adolescente de 15 años terminó grave tras chocar con una conductora alcoholizada
Tiene 15 años y sufrió heridas graves por el impacto de su moto con una camioneta. La mujer que conducía el otro vehículo iba ebria.
Un adolescente de 15 años sufrió lesiones de gravedad tras un choque entre una motocicleta y una camioneta ocurrido durante la madrugada en Villaguay.
Según se informó a AHORA, el siniestro vial se produjo alrededor de la 1.40 en la intersección de 25 de Mayo y Rivadavia.
Por causas que se investigan, en ese lugar colisionaron una moto Appia 110 cc conducida por el menor y una Fiat Strada manejada por una mujer de 27 años.
A raíz del impacto, el joven resultó lesionado y fue trasladado por la propia conductora de la camioneta al Hospital Santa Rosa, donde se constató que presentaba fractura de tibia y peroné.
Luego se dio intervención al fiscal en turno, que ordenó la participación de la División Policía Científica para realizar los peritajes sobre la escena y los vehículos involucrados.
Además, al practicarle el test de alcoholemia a la conductora de la camioneta, el resultado fue positivo: 0,88 g/l.
Finalizadas las tareas policiales, los vehículos fueron entregados a las partes intervinientes y se iniciaron actuaciones por lesiones graves en accidente de tránsito.