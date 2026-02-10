En un entorno financiero cada vez más sofisticado, transmitir a los hijos las herramientas necesarias para entender, cuidar y hacer crecer su patrimonio es tan importante como el patrimonio mismo. Para Adolfo del Cueto Aramburu, cofundador y CEO de Bulltick, la educación financiera forma parte esencial del legado que las familias dejan a las siguientes generaciones.

Su frase, “La educación financiera es la mejor herencia para las nuevas generaciones”, refleja una convicción construida a lo largo de 25 años de experiencia en el sector financiero latinoamericano. A lo largo de su trayectoria, ha sido testigo de cómo familias con sólidos patrimonios pueden perder valor a lo largo del tiempo cuando las nuevas generaciones no cuentan con el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas.

Esta visión trasciende la gestión de inversiones y se centra en la continuidad familiar. Para Del Cueto, acompañar a los clientes en la formación financiera de su familia es una forma de proteger el patrimonio en el largo plazo, fortalecer la toma de decisiones futuras y asegurar que el esfuerzo de hoy se traduzca en bienestar sostenible mañana. En ese sentido, educar financieramente a los hijos no es un complemento, sino una de las inversiones más valiosas que una familia puede hacer.

Más allá de la gestión de activos: un compromiso con el empoderamiento

La filosofía de Adolfo del Cueto se aleja del modelo tradicional del asesor financiero,el cree firmemente que el rol de un buen asesor no es solo manejar activos, sino también empoderar a los clientes a través del conocimiento. Un cliente que entiende los principios básicos de la inversión, el riesgo y la planeación a largo plazo es un socio más fuerte y comprometido.

Este compromiso con la educación es un pilar estratégico en Bulltick. La firma se esfuerza por desmitificar las finanzas, por explicar el “porqué” detrás de cada estrategia y por fomentar un diálogo abierto y transparente. Del Cueto ha inculcado una cultura donde la complejidad se usa como una oportunidad para enseñar.

“Si un cliente no entiende algo, es que no lo hemos explicado bien”, es una de las máximas que guían a los asesores de la compañía. Esta actitud refleja una profunda responsabilidad fiduciaria: la de asegurarse de que el cliente confíe en el asesor y comprenda las decisiones que se toman en su nombre.

NextGen: preparando a la siguiente generación

La visión de Adolfo del Cueto en torno a la educación financiera se refleja en iniciativas concretas dentro de Bulltick. Una de ellas es el programa NextGen, diseñado para acercar a las nuevas generaciones de las familias clientes a conceptos clave relacionados con finanzas, inversión y contexto económico.

El programa contempla un encuentro anual que reúne a ponentes de distintas disciplinas para ofrecer una visión amplia del entorno, incluyendo temas económicos, políticos, geopolíticos y de interés general que inciden en la toma de decisiones financieras. El evento también funciona como un espacio de intercambio entre participantes.

De manera complementaria, NextGen incluye el envío periódico de contenidos informativos y materiales de lectura, con el objetivo de que los participantes continúen profundizando en distintos temas a lo largo del año. La iniciativa forma parte del enfoque de Bulltick por acompañar a las familias en la preparación de las siguientes generaciones en materia financiera.

Un programa con continuidad generacional

Desde su creación, el programa NextGen ha evolucionado de forma constante. Actualmente se encuentra en su tercera edición, consolidándose como una iniciativa recurrente dentro de Bulltick. A lo largo de estas ediciones, el programa ha contribuido a ampliar la comprensión de los participantes sobre el entorno financiero y el contexto económico en el que se toman decisiones patrimoniales.

Un elemento distintivo de NextGen es su continuidad en el tiempo. Bulltick mantiene la relación y el acompañamiento con participantes de ediciones anteriores, muchos de los cuales continúan activos dentro del programa y participan en nuevas instancias de formación e intercambio. Esta dinámica intergeneracional ha permitido dar seguimiento al proceso de aprendizaje y fortalecer el vínculo entre las distintas generaciones de las familias clientes.

El desarrollo del programa refleja el enfoque de largo plazo de Bulltick en la formación financiera, así como su interés por dar consistencia y seguimiento a este tipo de iniciativas más allá de un evento puntual.

Una herencia de valores y conocimientos

Cuando Adolfo del Cueto habla de la educación financiera como “la mejor herencia”, no se refiere solo a la transmisión de conocimientos técnicos. Se refiere también a la transmisión de valores: la prudencia, la paciencia, la disciplina y la importancia de una visión a largo plazo.

Dejar un patrimonio a la siguiente generación es importante. Dejarles las herramientas para que sepan cómo protegerlo, hacerlo crecer y utilizarlo para alcanzar sus propios sueños es un legado mucho más poderoso. Es darles la capacidad de ser los arquitectos de su propio futuro financiero.

Esta visión humanista de las finanzas es lo que distingue a líderes como del Cueto. Entiende que el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr una vida plena y segura. Y que la mejor manera de asegurar el bienestar de las futuras generaciones es equiparlas con el conocimiento y los valores necesarios para tomar decisiones financieras sabias.

La defensa de la educación financiera por parte de Adolfo del Cueto Aramburu es un reflejo de su liderazgo visionario. Es una perspectiva que trasciende la gestión diaria de una firma de inversión y aborda una de las necesidades más apremiantes de la sociedad moderna.

Su mensaje es claro: la prosperidad a largo plazo, tanto de las familias como de las naciones, depende de nuestra capacidad para formar ciudadanos financieramente competentes. Y esa responsabilidad comienza en casa, en las escuelas y en las instituciones que, como Bulltick, tienen el privilegio de guiar a sus clientes en su viaje financiero.

La mejor herencia no es solo el dinero, sino la sabiduría para manejarlo. En un mundo de incertidumbre, esta es una de las verdades más sólidas y perdurables que un líder financiero puede ofrecer.