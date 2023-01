Fabián Miró



En la sede del Centro de Defensa Comercial, mientras una larga cola de gente pagaba distintos servicios e impuestos en el centro de pago de la entidad, Adolfo Solari habló mano a mano con AHORA ElDía, sobre temas relacionados al comercio y a la vida de la ciudad.

En principio, señaló que las “Fiestas fueron muy particulares, dado que la final del Mundial y la consagración de Argentina fueron muy cerca de las mismas y la gente salió a comprar muy cerca de las festividades. Comercialmente resultó negativo, malo para el comercio. Lamentablemente, Gualeguaychú, no es una isla a nivel país donde vienen bajando las ventas, aunque a diferencia de otras ciudades nos viene salvando el turismo, la gente que viene del Uruguay, a quienes le conviene comprar en este lado del charco por la notoria diferencia cambiaria a su favor. Consume determinados productos lo cual ayuda a compensar en la balanza con otros que no tienen tanta salida”.

Retornando a las Fiestas, dijo que “con la incidencia del Mundial, la gente no se dio cuenta de la proximidad de las Fiestas, y un poco que salió en los últimos días a comprar, razón por la cual se observó mucho movimiento en el centro, mientras que en los días anteriores el movimiento estuvo muy tranquilo, demasiado para nuestro parecer”.

El turismo uruguayo

“Actualmente el turismo de los uruguayos es lo que está salvando a los comerciantes de la ciudad, caso contrario estaríamos muy complicados como el resto del país. En cada charla que tenemos con colegas de distintas cámaras en Argentina, nos hablan de una pronunciada merma en las ventas”, destacó Solari.

Indicó también que el turismo que llega del Uruguay, “básicamente compra indumentaria, mucha marroquinería y calzado, todo tipo de medicamentos, perfumería, alimentos, en el tema salud mucha gente se viene a atender con profesionales de la ciudad, cargan combustible porque la diferencia con lo que pagan en su país es abrumadora, repuestos de autos, vienen a comer. Lo que para nosotros, el consumidor es muy caro de acceder, para ellos es barato o al menos pueden comprarlo”.

Detalló también que “para las Fiestas los comercios que venden los que llevan los vecinos del otro lado del Uruguay zafaron, no así el resto, que terminan compensando, aunque no van a la misma caja, el comercio en la ciudad”.

Reapertura de locales

Luego de cierre masivo de locales, el dirigente indicó que “poco a poco se nota una tendencia alcista a ocupar los locales vacíos. Todavía no tenemos los números, las estadísticas si se trata de la misma gente que cerró y ahora volvió o si son nuevos inversores”.

Indicó que “el comercio está con esperanzas de que la situación mejore porque estamos en plena temporada, entendiendo que la misma va a ser buena, compartiendo el pensamiento los comerciantes que están trabajando para eso. Hay buenas expectativas en el sector gastronómico y hotelero que luego termina derramando en la ciudad por lo que hay que apostar fuerte al turismo que es plata que está afuera y que tiene que llegar a Gualeguaychú”.



La Carga Tributaria

Solari indicó que “es el eterno problema que venimos teniendo en todo el país desde hace mucho tiempo. El municipio de Gualeguaychú acaba de aumentar casi el doble la tarifa de alumbrado, barrido y limpieza, impuesto que pagamos todos los ciudadanos. Lo más triste es que se habla de gente especuladora y nos encontramos con que el estado es el primero en aumentar los servicios. Esto es una cuestión de oferta y demanda, y el estado que dice que ayuda a los más necesitados, no veo que lo haga con un aumento de casi el ciento por ciento en las boletas municipales y menos que menos piense en la gente con menos recursos”.

El comerciante expresó que “el estado se lleva casi el 50 % de lo que recaudamos, es una verdadera locura y tiene como finalidad ir a los estados municipales, provinciales y nacionales a lo que son, en muchos casos, sueldos improductivos que pagamos los privados que si hiciéramos lo mismo que el estado, estaríamos todos fundidos. Pasa que siempre es fácil sacarle a una caja conformada por todos los contribuyentes”.

Acotó que “los servicios hay que pagarlos, pero el poder adquisitivo sigue deprimiéndose y no hay plata que alcance. A nivel mundial son relativamente baratos si lo comparamos con otras naciones que lógicamente tienen otro poder adquisitivo y una moneda fuerte”.

Sobre el pase a planta permanente de empleados municipales, Solari expresó que “recientemente ingresaron poco más de 70 y en lo que va los últimos años más de 400. Uno piensa, qué empresa de la ciudad suma 70 nuevos puestos de trabajo. Vemos con preocupación que las plantas estatales siguen aumentando con recursos que salen de los bolsillos de los privados. El caso del municipio local es muy elocuente y después uno se pregunta por obras. Vemos, lamentablemente, que los empleados municipales no tienen una actividad cómo en una empresa privada. Lamentablemente cuando uno recorre las calles ve a mucha gente que está desperdiciando el tiempo que con esfuerzo pagamos todos. Esta es la realidad. Vemos que hay una desigualdad total con el privado. La mayoría, no todos, trabajan 6 horas de lunes a viernes, a excepción de algunos servicios, cuando cualquier trabajador del sector privado tiene que laburar como mínimo 8 horas todos los días de la semana, media jornada los sábados. En el Parque Industrial tienen horario rotativos y hay empresas que no paran los 7 días de la semana”.



Los comercios de origen extranjero

Solari señaló que “estamos esperando que avance la causa en el Juzgado Federal, entiendo que en este 2023 vamos a tener novedades y si bien algunos comercios se han ido emprolijando un poco, no todo lo que nos gustaría, siguen siendo una competencia desleal para los locales. En su momento hablábamos de las cargas sociales que tiene que afrontar el empleador y acá nos encontramos con pseudo familiares que en realidad no lo son y trabajan como familiares. Las facturas y el posnet se hace complicado conseguirlos. Apuntamos a que compitan en las mismas condiciones con el comercio local”, afirmando para finalizar que “Gualeguaychú es una de las ciudades que más comercios extranjeros tiene, especialmente en lo que a indumentaria se refiere”.