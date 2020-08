"La gente está muy mal, no estamos pudiendo trabajar, y lamentablemente no salio nada de la reunión, nos dicen que nos entienden pero no nos dan respuesta, no nos brindaron ninguna solución", expresó Adolfo Solari, titular del CDCI, en Radio Cero.

Para Solari los comerciantes cerraron "por el temor a las multas de $50.000 o $100.000 que advirtió el municipio", y cuestionó que "esta mañana de inspección general estaban controlando, ¿No pudieron controlar antes?".

Expresó que no logra entender la medida, y que "si esto no termina el domingo, el lunes los comercios van a abrir igual".

Aclaró que "siempre el diálogo es lo mejor", pero que "en este caso vemos que la medida es injusta".

Por último, manifestó que ya hay unos 500 comercios que bajaron sus persianas definitivamente desde el comienzo de la pandemia, y que volver a parar significaría un nuevo cierre masivo.

