El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, denunció hoy que el kirchnerismo, empresarios “prebendarios” y algunos medios de comunicación, realizaron una “operación golpista” a mediados del año pasado que retrasó, a su criterio, la “reconstrucción” del camino elegido por el gobierno libertario.

En el primer tramo de su discurso, Adorni atacó con dureza al kirchnerismo y defendió el "plan anti-inflacionario" aplicado por el oficialismo al señalar que se descendió en dos años del 211% al 31%.

Expresó estos conceptos en una sesión de alta tensión que se realizaba en la Cámara de Diputados, con la presencia del presidente Javier Milei que concurrió junto a Gabinete en respaldo a Adorni, quien atraviesa denuncias judiciales por el incremento de su patrimonio.

El discurso de Adorni se realiza en medio de los aplausos de los diputados libertarios, ministros y militantes que colmaron los palcos de invitados en el recinto de sesiones.

Adorni señaló: “Recibimos un país en crisis: cepo y brecha cambiaria del 200%, déficit fiscal altísimo, Estado sobredimensionado, pobreza infantil del 60%, piquetes, violencia, sistemas de salud y educación devastados, y aislamiento internacional”.

Destaco que si no actuaban rápido, "la economía y la pobreza hubieran colapsado aún más”. “El kirchnerismo intentó desestabilizar durante la campaña, generando corrida cambiaria y suba de tasas, lo que agravó la situación”, subrayó.

A su vez, agregó: “A pesar de esto, no nos desviamos: logramos superávit fiscal por primera vez en más de un siglo, bajamos el gasto público al mínimo en diez años, eliminamos estructuras estatales innecesarias y privilegios”.

En su discurso reconoció que “hubo un retraso en nuestro camino de la reconstrucción que que se explica, en gran parte, por un fenómeno que vivimos con historia crudeza durante la segunda mitad del año pasado, la operación golpista que el kirchnerismo de izquierda ejecutaron en plena campaña electoral”

En ese sentido, Adorni señaló que “el riesgo país se disparó en función de una posible victoria del kirchnerismo en las urnas” y eso “trajo serias dificultades para la gente de a pie y afectó negativamente el bolsillo de los argentinos”

“Como si esto fuera poco, la oposición se dedicó a operar financieramente en contra del gobierno y a impulsar leyes en el Congreso de la Nación con el único propósito de romper el equilibrio fiscal”, destacó y sumó: "Todavía sufrimos los efectos de aquel ataque, pero eso no nos debió un centímetro de nuestro camino”.

“Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta. Las tasas están bajando y el crédito está expandiéndose. La inflación, a pesar de los efectos de este ataque, continuará su camino a la baja. La actividad económica está mejorando”, sostuvo.

Noticia en desarrollo…

Fuente: NA