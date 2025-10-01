El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles la apertura de dos nuevas sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la implementación de un sistema online para actualizar datos de beneficiarios, al tiempo que cuestionó a la provincia de Buenos Aires por una millonaria deuda de IOMA con el Hospital Garrahan.

En conferencia de prensa, Adorni explicó que “una de las condiciones para recibir la pensión por invalidez laboral es actualizar la dirección para poder recibir las notificaciones, que, por cuestiones judiciales, tienen que ser postales”.

“Había un gran número de direcciones postales desactualizadas, lo que provocaba que en muchos casos quienes recibían la pensión no recibieran las notificaciones”, señaló, y precisó que desde ahora los beneficiarios podrán modificar su domicilio a través de un botón en la web oficial de Andis.

Además, informó que el organismo abrió dos nuevas sedes de atención: una en Paraná, en peatonal San Martín 505, y otra en la Ciudad de Buenos Aires, en Ramsay 2250, que atenderán de lunes a viernes.

“De esta forma, la Agencia Nacional de Discapacidad trabaja para mejorar la gestión y que la atención a las personas con discapacidad sea cada vez más eficiente”, remarcó.

En otro tramo de la conferencia, Adorni apuntó contra la gestión bonaerense por la deuda de IOMA con el Garrahan, que asciende a 5.709 millones de pesos al 30 de septiembre.

También señaló que la provincia mantiene un pasivo de 425.000 millones de pesos con el hospital Samic.

“Son datos que reflejan la absoluta hipocresía de quienes votaron la emergencia en discapacidad y marchan en nombre de la salud, mientras le deben plata a los hospitales que dicen defender y que claramente no lo hacen”, cuestionó el portavoz.

Y concluyó que es la “hipocresía” también de los que “marchan por la actualización del nomenclador nacional de discapacidad, mientras en sus propias jurisdicciones pagan incluso mucho menos”.

Fuente: NA