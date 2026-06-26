El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró en su cuenta de Mercado Libre un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, 5.848.589 pesos, mucho más que su sueldo de ese mes. La compra fue hecha desde la cuenta personal del funcionario, pero con tarjetas de crédito ajenas, que pertenecen a dos empleados públicos que trabajaban a sus órdenes dentro de la estructura de la Vocería Presidencial, según informaron fuentes oficiales con acceso a los registros.

El monitor gamer fue comprado el 19 de agosto pasado. Costó $2.184.999,05 y figura en los documentos de Mercado Libre como pagado con una tarjeta cuya titular es Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, precisaron las fuentes, confirmó La Nación.

Shiuma había sido ascendida en 2024, siempre dentro de la estructura que respondía a Adorni. Antes, su cargo fue de coordinadora de Planificación de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de la misma subsecretaría.

En cuanto a los proyectores, aparecen como pagados el 13 de agosto de 2025 con dos tarjetas diferentes, cuyo titular, en los dos casos, es Luis Enrique Aluju, que al momento de la compra era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, según la resolución de designación publicada en el Boletín Oficial.

Los proyectores, según las constancias, costaron 1.831.795 pesos cada uno. Son marca Epson para videojuegos Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV. En cuanto al monitor, es un Gamer 27 Samsung Odyssey Oled G8 4k 240hz Apps Xbox. Al momento de esas compras, el sueldo de Adorni era de 3,5 millones de pesos.

Tanto Aluju como Schiuma figuran como nombrados con cargos transitorios, no como parte de la planta permanente del Estado.