El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia las explicaciones requeridas por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En un escrito de 78 carillas, respondió los 20 puntos planteados sobre la evolución de su patrimonio.

Entre los principales cuestionamientos, Adorni negó haber pagado 245.000 dólares por las refacciones de su casa en el country Indio Cuá y sostuvo que el costo fue de 175.000 dólares. Según su defensa, ese dinero salió de sus ahorros y fue transferido desde su cuenta bancaria.

El contratista Matías Tabar había declarado ante la Justicia que recibió 245.000 dólares en efectivo por los trabajos realizados en la vivienda. La defensa cuestionó además los montos consignados en las planillas presentadas por el contratista.

El origen de los dólares

Adorni también explicó el origen de los dólares que declaró como ahorros. Según su presentación, provienen de la liquidación de bitcoins realizada entre 2017 y 2018.

La defensa afirmó que ocho billeteras de criptomonedas generaron 591.544,61 dólares y que sus claves privadas fueron acreditadas mediante un acta notarial. Sostuvo que esos activos eran anteriores a su ingreso a la función pública y que una parte del dinero obtenido quedó en efectivo fuera del sistema bancario.

Sobre la compra del lote en Indio Cuá, valuado en 120.000 dólares, explicó que 100.000 dólares fueron financiados mediante un préstamo hipotecario y los 20.000 restantes se pagaron en efectivo.

La fiscalía había detectado una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos y gastos en pesos del grupo familiar durante el período investigado, además de gastos por unos 402.578 dólares cuyo origen debía ser explicado. Por eso, Pollicita había requerido respuestas sobre 20 puntos vinculados con propiedades, préstamos, gastos, dólares en efectivo y operaciones con criptomonedas.

La defensa sostuvo que la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026 puede ser explicada con la documentación presentada y negó que exista un enriquecimiento sin justificación.