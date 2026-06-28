La renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete no desactivó las críticas de la oposición. Por el contrario, distintos dirigentes comenzaron a reclamar que el exfuncionario también abandone su cargo como representante del Estado nacional en el directorio de YPF, al considerar que ya no existen motivos para que continúe ocupando ese puesto.

El planteo surgió luego de que Adorni presentara su dimisión en medio del avance de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Para la oposición, su salida de la Jefatura de Gabinete debería extenderse al directorio de la petrolera de mayoría estatal, donde fue designado como uno de los representantes del Estado nacional.

Según trascendió, uno de los principales cuestionamientos apunta a la remuneración que percibe por ese cargo, estimada en alrededor de US$15.000 mensuales, cifra que volvió a quedar en el centro del debate tras su alejamiento de la Casa Rosada.

Paulón contra la salida “prolija” de Adorni: “Intentaron disfrazar un escándalo”

El diputado nacional Esteban Paulón cuestionó la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y aseguró que la renuncia del funcionario fue consecuencia de la presión política, parlamentaria y judicial que acumuló en las últimas semanas. Para el legislador, la decisión del Gobierno no respondió a una iniciativa propia del exfuncionario, sino a la necesidad de evitar un desgaste mayor para el presidente Javier Milei.

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la continuidad de Adorni en el directorio de YPF. Paulón sostuvo que sería un error que mantuviera ese lugar mientras enfrenta investigaciones judiciales.

“Funcionario que está investigado por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública que se quede en una silla de YPF ganando millones de pesos por mes es un insulto a la ciudadanía argentina”, afirmó.

En esa línea, pidió que el Gobierno revise esa situación y advirtió sobre lo que representaría mantenerlo en un cargo de relevancia económica. “Sería otro mensaje de este Gobierno de que reproduce lo peor de la casta, que a uno de los propios se lo protege y no se lo deja bajo la lluvia”, expresó.

Fuente: Noticias Argentinas