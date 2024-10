"El último día de gobierno, sea en tres años y medio o en siete años y medio, será con motosierra en mano". Con estas declaraciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó hoy que el Gobierno de Javier Milei continuará con el ajuste sobre las cuentas públicas hasta el final de su gestión.

Durante una conferencia de prensa este martes en Casa Rosada, el portavoz de la administración libertaria dividió el recorte en distintas etapas: "[Federico] Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado) lo definió como deep motosierra. Teníamos que desmalezar primero lo que se veía a simple vista y después ir de manera más profunda en cada una de las áreas. Hay capas geológicas de cuestiones que no funcionan en el Estado, o mal, o de manera deficiente, y el contribuyente no tiene por qué hacerse cargo".

"Parte de la campaña fue explicar como había un estado que era un elefante que bancan entre todos los contribuyentes y que en un país pobre no tenía mucho sentido discutir si tenía que estar o no. No tiene que estar, tiene que ser mucho más eficiente", sostuvo.



En ese sentido, Adorni anticipó nuevos despidos en el sector público. "Todos los meses hay baja de personal", indicó. Días atrás, anunció que se le tomará un examen de idoneidad a los empleados contratados y de planta transitoria.

El vocero afirmó que un achicamiento del Estado redunda en un "círculo virtuoso", donde se conjugan el "ahorro y la inversión", y dedujo que "un Estado grande no tiene una correlación con que la gente esté mejor" porque "en los últimos 20 años se duplicó el nivel del Estado y, sin embargo, se multiplicó por 3 la pobreza".



Fuente: Filo.news