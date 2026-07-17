Los informes técnicos que recibió el fiscal German Pollicita sobre la situación patromonial de Manuel Adorni reflejaron inconsistencias y no se descarta que en las próximas semanas el ex jefe de Gabinete sea citado a declarar para dar explicaciones.

Un informe técnico llegó en las primeras horas de este viernes a las manos de Pollicita, quien interviene de la causa que investiga a la familia Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

El análisis de carácter técnico fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI). En el mismo se estudió la evolución económica de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023, cuando por entonces asumió en el rol de funcionario de la gestión Milei.

Desde entonces la lupa estuvo puesta en las declaraciones juradas, bienes, gastos y operaciones con criptomonedas.

En este sentido, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la DAFI marca en su escrito que hay “inconsistencias” en la información. Por eso la fiscalía, que había solicitado el informe, ahora trabaja para darle forma a un eventual requerimiento de justificación patrimonial, tras haber analizado el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad.

Entre otros ítems, donde se analizó de manera individual a Adorni y Angeletti, también se realizó un examen de la familia, estudiando la estructura y evolución de los bienes, disponibilidades e inversiones, créditos y deudas existentes al comienzo y al cierre de cada año investigado de manera minuciosa, donde también se debía identificar los ingresos y los egresos de los fondos que tuvieran respaldo documental, y diferenciar los mismos de las transferencias entre las propias cuentas o de integrantes del grupo familiar.

En este punto se tuvieron en cuenta: movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.

En relación con esto, el fin principal era hacer la reconstrucción tanto de las entradas como de las salidas de dinero para vincularlas con las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos.

Por eso también se revisaron costos, fechas, formas de pago, entre otros puntos clave como operaciones con criptoactivos, integrando información de plataformas, cuentas y billeteras relacionadas con los activos virtuales, con la pertinente distinción de depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias. Lo propio se llevó a cabo mediante un proceso de comparar la información con las declaraciones juradas patrimoniales, así como con los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales que fueron incorporados a la causa.

Al ser técnico, no habla de cifras, sino que su contenido demuestra inconsistencias que serán material de análisis para Pollicita, para luego determinar cuáles serán los pasos subsiguientes en la investigación. En este sentido, Adorni podría brindar explicaciones sobre sus números al recibir una citación, a inicios de agosto.

La intimación formal será el medio a través del cual Adorni será informado respecto de la detección de un incremento de manera injustificada de su patrimonio, para lo cual se le brindará la oportunidad de explicar el origen de esos fondos.

Hasta ahora, en este proceso, fue su defensa, Matías Ledesma, quien participó, con un rol pasivo, de todas las declaraciones e instancias del expediente. Y ahora será la primera vez que el exfuncionario deberá dar una explicación judicial en relación con sus movimientos.

Llegado el momento, si la explicación resultara insuficiente para los investigadores, es posible que el funcionario pueda llegar a ser citado a una indagatoria, que solo puede disponer el fiscal, aunque la decisión final de convocarlo o no será del juez del caso, Ariel Lijo.

Cada dato será revisado durante la feria judicial de invierno por los investigadores de la fiscalía con el objetivo de darle encuadre jurídico.

Fuente: NA.