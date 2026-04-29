El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión, en una sesión atravesada por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y una oposición decidida a llevar ese tema al centro del debate.

La exposición comenzará a las 10.30 horas y podría extenderse por más de seis horas. Tras un discurso inicial, el funcionario deberá responder a más de 4.300 preguntas enviadas por los legisladores, una cifra inédita que anticipa una jornada larga y tensa.

El informe escrito con las respuestas debía ser entregado previamente a los diputados, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete debe asistir mensualmente al Congreso. Sin embargo, desde que asumió, Adorni no concurrió a cumplir con esa obligación.

A la presencia confirmada de Javier y Karina Milei en el palco central, se agregó la novedad de que el presidente y su hermana pidieron que el Gabinete en pleno esté presente en los balcones del primer piso del recinto. También dirán presentes los senadores nacionales del bloque que comanda Patricia Bullrich.

Un rato antes de tomar lugar en Diputados, Adorni pasará por el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para la foto que ya se hizo costumbre cada vez que un ministro se presenta en el Congreso.

Cerca de las 10 hs, el presidente estará llegando junto a la secretaria general de la Presidencia, y se acomodarán en el palco principal, justo enfrente de donde le tocará hablar a Adorni. Se prevé que el presidente no se quedará hasta el final de la sesión.

La oposición sospecha que de la mano de semejante despliegue institucional el oficialismo hará un abuso de exhibición militante y partidario, con una escenografía más propia de una Asamblea Legislativa que la de un informe de gestión.

“Habrá entre 100 y 200 invitados institucionales”, explicaron las fuentes de la presidencia de Diputados a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.

La explicación no logró despejar la duda respecto de si esos invitados no se convertirán en fervorosos militantes aplaudidores, como suele ocurrir.

Hecho inédito



La visita de un presidente y su séquito de ministros a un informe de gestión del jefe de Gabinete es un hecho absolutamente atípico y sin precedentes en la historia, y sólo se explica por la necesidad narcisista de reafirmar la autoridad de Milei en un momento de vulnerabilidad gubernamental, cuando la política entera le exige la renuncia de un alto funcionario.

La idea del Gobierno es que el Adorni salga lo más ileso posible, razón por la cual la semana pasada se desarrolló en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo una reunión de alto nivel entre el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt, y el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagan, quienes diseñaron un formato de sesión abreviado, con exposiciones cronometradas, con el objetivo de morigerar daños.

En ese encuentro, dispusieron que el primer bloque de preguntas esté destinado a los bloques menores, dejando a Unión por la Patria para la tanda final, cuando esperan que la atención mediática ya haya mermado.

En el medio, habrá un bloque de preguntas para los interbloques Unidos, Fuerzas del Cambio e Innovación Federal.

Al finalizar cada una de estas tandas, Adorni contestará por un lapso de 20 minutos, y en el cierre de la sesión habrá un discurso político del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.

Con información de NA y BAE Negocios