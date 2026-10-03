El Municipio sumó a su parque automotor una retroexcavadora New Holland nueva con martillo hidráulico y un acoplado carretón Mancini de tres ejes, por un monto total de 285 millones de pesos, y unos15 millones más en accesorios para ambas maquinarias, lo que totaliza una inversión de casi 300 millones de pesos. Estos equipos quedarán a disposición de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura para trabajos de bacheo y asfaltado de calles.

La retroexcavadora, con un presupuesto oficial de 195 millones de pesos, es una máquina de doble tracción con motor turboalimentado de 97 caballos de fuerza, transmisión de cuatro velocidades y cabina cerrada con aire acondicionado, calefacción y certificación contra vuelcos y caída de objetos.

Cuenta con un cucharón cargador de un metro cúbico, una cuchara retroexcavadora de 24 pulgadas y un brazo que permite excavar a unos cuatro metros de profundidad, sin opción de brazo extensible.

En materia de seguridad y rendimiento, la máquina incorpora frenos de servicio multidisco húmedos, estabilizadores reversibles, bloqueo de diferencial, un sistema hidráulico con presión máxima no inferior a 210 bar y un peso operativo estándar de 7.500 kilos.

Finalmente, tiene una capacidad de elevación de 3.450 kilogramos fuerza a la altura máxima y una fuerza de rotura de 6.673 kilogramos fuerza en el cucharón cargador, valores que dimensionan su capacidad de trabajo. Además, cuenta con un martillo hidráulico, con su sistema de sujeción e instalación hidráulica, una herramienta habitual para romper pavimento deteriorado antes de repararlo.

Por su parte, el carretón, modelo AVM25T, con un presupuesto oficial de 90 millones de pesos, fue concebido para trasladar la terminadora de asfalto y la aplanadora, equipos necesarios para los trabajos de pavimentación que se realizan en diferentes puntos de la ciudad como parte del Plan de Asfaltado y los diferentes trabajos de reparación de calzada que se hacen en la actualidad.

Para que las máquinas puedan subir a la plataforma, la unidad incorporó una rampa trasera de dos piezas, abatible sobre el carretón, de más de cinco metros de largo y con una inclinación de 8 grados, un diseño que suaviza un ángulo de carga que una rampa convencional no permite superar a esos equipos.

Toda la superficie de la rampa lleva un recubrimiento continuo de caucho de dureza media-alta, de entre 70 y 80 Shore A, valor considerado estándar industrial, con un espesor mínimo de entre 10 y 20 milímetros y resistencia a la abrasión, al corte y a los hidrocarburos.

La plataforma útil tiene diez metros de largo, un piso combinado de madera de dos pulgadas y chapa antideslizante, y ensanchadores laterales que llevan el ancho hasta 3,20 metros para cargas de mayor porte.

La capacidad de carga vial es de 23 toneladas, con un máximo de 28, y el conjunto reúne suspensión a elásticos, frenos con spring brake y sistema ABS, luces LED, defensas guardaciclistas, bandas reflectivas, lanza de tiro reforzada con cadenas de seguridad y patas traseras rebatibles.

Ambas licitaciones exigieron un servicio técnico oficial en la ciudad durante la garantía, con repuestos disponibles en el mercado argentino, y establecen que el Municipio solo aportará los aceites necesarios para cada servicio.

“Disponer de maquinaria propia para romper, cargar y trasladar permite que las cuadrillas de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura trabajen con mayor autonomía y continuidad. Esta es una decisión sostenida por parte de la gestión del intendente Mauricio Davico, quien desde un primer momento decidió invertir en equipamientos pesados para renovar la planta automotora, dejar de depender de alquileres de equipos y avanzar con las labores más importantes para la ciudad, como lo es sostener, con recursos adecuados, el mantenimiento de las calles de Gualeguaychú”, resaltaron desde el Municipio.