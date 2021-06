Adrián Pallares reveló cómo fue su reencuentro con Jorge Rial

"El miércoles pasado con Rodrigo (Lussich) lo cruzamos en la oficina de Liliana Parodi. Jorge entró primero, lo conozco mucho, lo vi cansado, no lo vi bien, no lo vi contento... Lo vi mal a Jorge. Cuando me enteré de que el viernes a las 18:30 los chicos tenían una reunión, enseguida dije 'se va', lo vi como que ya estaba", reveló Adrián en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Antes de cerrar, remarcó que siente que su colega no pudo materializar el programa con el que soñaba tras haber dado un paso al costado de Intrusos.

"Hemos vivido un momento bisagra en la televisión. Fue muy sorprendente todo. La decisión más tarde o más temprano ya estaba tomada. Creo que Jorge no terminó nunca de mostrar el programa que él siempre pensó", sentenció.