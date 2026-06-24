Adrián Ravier renunció formalmente a su banca en Diputados y confirmó que el próximo martes a las 11 encabezará su primera conferencia de prensa como vocero presidencial. Antes, este viernes a las 11, tendrá su presentación oficial en la Casa Rosada, que será transmitida en vivo y abierta a la sala de periodistas acreditados.

El economista anunció que la Cámara de Diputados aceptó su renuncia al escaño que ocupaba desde diciembre de 2025 en representación de La Pampa. En su mensaje, agradeció a los ciudadanos pampeanos que lo votaron y sostuvo que ejerció el mandato “con la misma convicción” con la que abrazó las ideas de la libertad durante su vida académica y política.

La confirmación ordena el desembarco formal del nuevo vocero después de varios días de transición interna. En Balcarce 50 venían trabajando en su estructura, su relación con el nuevo secretario de Prensa, Fabián Fernández, y el tono de sus primeras intervenciones públicas. La Casa Rosada busca que Ravier tenga presencia institucional, participe de las reuniones de Gabinete y se mantenga enfocado en la comunicación de la gestión.

En el Gobierno no planean sumarlo, en cambio, a la mesa política que encabeza Karina Milei para definir envíos de reformas, negociaciones con aliados y poroteos legislativos. “No tiene nada que hacer ahí”, sostienen en Nación. La idea es marcar una frontera entre su rol como portavoz presidencial y la tarea de los funcionarios que negocian con el Congreso.

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, en su primera reunión con su antecesor, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (Foto: X @madorni).

El debut llega en medio del intento oficial de correr la agenda del caso Manuel Adorni. El jefe de Gabinete sigue sostenido por Javier Milei y Karina Milei, pero ya no concentrará la comunicación diaria del Gobierno. En la Casa Rosada quieren que Ravier ayude a reinstalar un eje económico, con anuncios de gestión, explicación técnica del programa y defensa del rumbo oficial.

Los equipos de comunicación trabajan para que la primera conferencia marque una nueva etapa. En Nación preparan un esquema de respaldo y difusión para sus intervenciones públicas y digitales, similar al que se utilizó en los primeros meses de la gestión de Adorni como vocero. La diferencia que buscan instalar es de tono: más sobrio, técnico y menos confrontativo con la prensa.

Ravier ya se mostró con Milei en el evento de la Fundación Faro, donde el Presidente lo respaldó públicamente y destacó su experiencia para explicar los cambios económicos de la gestión. También mantuvo reuniones en la Casa Rosada con Adorni, Santiago Caputo y Fernández para terminar de definir el formato de su desembarco.

En su mensaje, el nuevo vocero sostuvo que estará disponible para responder preguntas de los periodistas acreditados con “transparencia, información y rigor técnico”. Esa frase fue leída en la Casa Rosada como una señal del perfil que intentará imprimirle a la vocería: menos pelea política diaria y más explicación de gestión.

Fuente: Infobae / TN