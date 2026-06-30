El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que el Gobierno nacional inicia una nueva etapa con el nombramiento de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni.

"Se trata de alguien con amplio oficio político que, como ministro del Interior, venía realizando un importante trabajo, reforzando los lazos entre el Gobierno nacional y los gobernadores", dijo Ravier en el inicio de la conferencia.

Para Ravier, Santilli "inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad" la agenda de reformas estructurales, que es la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia".

Luego, el flamante funcionario nacional centró su discurso en el plano económico, que fue una de las razones por la cual el presidente Javier Milei lo posicionó como la nueva cara de su administración tras el caso Adorni.