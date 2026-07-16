El vocero presidencial Adrián Ravier defendió la estrategia económica del Gobierno de Javier Milei, rechazó la posibilidad de decretar un asueto si la Selección Argentina conquista el Mundial y aseguró que la administración libertaria no comparte el diagnóstico de que “la gente no llega a fin de mes”.

En una extensa entrevista con Infobae a la Tarde, también respaldó la eliminación de las PASO, justificó la corrección de las tarifas, habló sobre la evolución del salario real, defendió el nuevo régimen de incentivos a las inversiones y ratificó que el Ejecutivo no apelará a medidas de estímulo al consumo antes de las elecciones.

Durante la conversación con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, el funcionario repasó sus primeras semanas como vocero presidencial y explicó que su llegada al cargo respondió a un llamado directo del Presidente. “Fue un llamado proponiéndome esto, que para mí es una oportunidad muy linda de contarles a los argentinos que el Gobierno viene haciendo las cosas muy bien”, recordó. En ese sentido, destacó su afinidad con Milei al remarcar que ambos comparten la formación como economistas, la adhesión al liberalismo y a la escuela austríaca, además de una misma visión sobre el rumbo económico.

En el inicio de la entrevista también fue consultado por la expectativa que genera la final del Mundial y por la posibilidad de que el Gobierno otorgue un día no laborable si Argentina consigue el título. Ravier descartó esa alternativa y sostuvo que la prioridad de la gestión sigue siendo la actividad económica. “Para Javier Milei y para este gobierno el trabajo está ante todo y, en principio, no veo un asueto como ocurrió en otros países”, afirmó. Al mismo tiempo, contó que celebró la clasificación en el Obelisco junto a su hija y respaldó la decisión presidencial de seguir el partido desde la Quinta de Olivos, al considerar que, si la Selección resulta campeona, la Casa Rosada debería quedar disponible para recibir al plantel “sin la presencia de la política”.

Uno de los tramos más extensos de la entrevista estuvo dedicado a la economía doméstica. Consultado por la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del ingreso disponible de los hogares, Ravier rechazó la idea de que esa realidad describa al conjunto de la sociedad. “No coincidimos en el Gobierno con esto de que la gente no llega a fin de mes. No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación, pero decirlo de manera general da la sensación de que todos viven la misma realidad”, planteó. Como argumento, señaló que distintos indicadores muestran una caída de la pobreza y la indigencia y mencionó datos del INDEC, la Universidad Católica Argentina y UNICEF para sostener que la desaceleración de la inflación permitió una mejora en los sectores más vulnerables.







Al mismo tiempo, reconoció que parte de la clase media enfrenta hoy mayores dificultades por el peso que tienen las tarifas sobre el presupuesto familiar. Según explicó, la normalización de los precios relativos implicó un costo inevitable luego de años de atraso tarifario. “Es cierto que hay familias que ahora pagan más por la luz, el gas o el transporte y eso hace que les quede menos dinero disponible. Pero también era necesario corregir esos precios para generar inversiones y recuperar la calidad de los servicios”, sostuvo. Aclaró, además, que el Gobierno mantiene los subsidios para los sectores de menores ingresos y que la política de asistencia encabezada por el Ministerio de Capital Humano continuará vigente mientras dure la transición.

El vocero también buscó despegarse de la polémica generada por sus declaraciones sobre el aumento de la morosidad. Aseguró que nunca responsabilizó a las familias por el endeudamiento y afirmó que varios títulos periodísticos distorsionaron el sentido de sus palabras. “Algunos titulares dijeron que yo había dicho que las familias eran ignorantes y eso nunca ocurrió”, afirmó, antes de explicar que el crecimiento de la mora debe analizarse en el contexto de un mercado crediticio que prácticamente volvió a surgir después de años de alta inflación. En ese escenario, sostuvo que tanto los bancos como los usuarios están atravesando un proceso de aprendizaje y destacó que muchas entidades ya ofrecen refinanciaciones a tasas más bajas.

Sobre la evolución de los ingresos, Ravier insistió en que la economía dejó atrás el impacto inicial provocado por la devaluación de diciembre de 2023 y comenzó una nueva etapa de recuperación. Recordó que el salto cambiario produjo una fuerte caída del salario real, aunque sostuvo que desde marzo los ingresos nominales volvieron a crecer por encima de la inflación. “Si uno mira toda la película, hubo una caída muy fuerte, después una recuperación, una etapa de estabilidad y ahora estamos viendo una nueva mejora”, aseguró, en línea con el optimismo que, según dijo, también transmite el ministro de Economía, Luis Caputo.

Consultado sobre la posibilidad de implementar medidas para apuntalar el consumo antes de las elecciones, Ravier descartó cualquier iniciativa similar a las aplicadas en campañas anteriores. “No veo un plan platita”, respondió, y explicó que la apuesta oficial pasa por consolidar la estabilidad macroeconómica para generar más crédito, atraer inversiones y reducir impuestos. En ese sentido, defendió los incentivos previstos en el Super RIGI, al sostener que buscan acelerar proyectos de inversión que hoy no se realizarían en el país. Según explicó, el esquema contempla beneficios impositivos para emprendimientos de gran escala con el objetivo de atraer capitales, generar empleo y aumentar las exportaciones. En ese mismo marco, respaldó la flexibilización del régimen para la compra de tierras por parte de privados extranjeros y afirmó que Argentina necesita facilitar la llegada de inversiones productivas.

Esa lógica, agregó, también explica el reclamo que el Gobierno mantiene hacia las provincias. Según planteó, mientras la Nación redujo la presión tributaria, muchos distritos continúan sosteniendo o incluso incrementando impuestos como Ingresos Brutos. “Necesitamos bajar impuestos para que las empresas sean más competitivas. Nación hizo un esfuerzo muy importante, pero esperamos que las provincias acompañen ese proceso”, sostuvo. También atribuyó parte de las dificultades del comercio minorista al cambio en los hábitos de consumo y al crecimiento del comercio electrónico, además de una economía más abierta que obliga a competir con productos importados.

En el tramo político de la entrevista, Ravier volvió a respaldar la intención del oficialismo de eliminar las PASO. Argumentó que representan un gasto elevado para el Estado y consideró que los partidos deberían resolver sus internas sin financiamiento público. “Las PASO cuestan alrededor de 250 millones de dólares y son recursos que salen del bolsillo de los contribuyentes. Los partidos son asociaciones privadas y deberían organizar sus propias elecciones”, afirmó. No obstante, aclaró que el proyecto deberá discutirse en el Congreso y que el jefe de Gabinete mantiene conversaciones con gobernadores y distintos bloques para intentar reunir los consensos necesarios.

Antes de despedirse, el vocero insistió en que las principales reformas estructurales todavía demandarán tiempo y que el Gobierno trabaja con una perspectiva de largo plazo. Admitió que una reforma tributaria integral difícilmente pueda avanzar antes de 2027 por la falta de acuerdos legislativos, aunque aseguró que ya forma parte de los objetivos del oficialismo. En la misma línea, explicó que una reforma previsional tampoco puede impulsarse mientras persistan los actuales niveles de informalidad laboral. “No vamos a lograrlo en cuatro años, pero realmente hemos hecho avances muy profundos”, concluyó, al ratificar que la meta del Gobierno sigue siendo construir “una economía más abierta, más desregulada, con menos impuestos y una moneda sana”.

Fuente: Infobae