Adrián Romero, director de Turismo Municipal, aseguró a Ahora Cero Radio que “Gualeguaychú está en el top 10 de las ciudades más visitadas del país”.

Romero alegó que esto se debe a la fuerte campaña de difusión que se lleva a cabo en diferentes medios y plataformas.

“Gualeguaychú también está entre las 10 ciudades del país con más promoción turística. Gualeguaychú está muy vista y la marca muy posicionada. Estamos dentro de las 10 con más visualización. Los fines de semana se lo ve, los días de semana decae, por eso tengo que ver qué atractivos poner los días de semana para atraer al turismo”, admitió el funcionario.

Al igual que en entrevistas anteriores, Romero volvió a resaltar que si bien hay más personas que eligen a la ciudad, el consumo es bajo: “Ese es el impacto que se ve en los restaurantes. Quizás el viernes o sábado tenes el restaurante lleno, pero no hay una segunda o tercera vuelta, no hay recambio. No han hecho una buena temporada, lo que sí la gente está”.

Además, reconoció que el mayor gasto que enfrenta el sector turístico es el costo de la luz: “Es una de las cosas que más influyen en los costos fijos”.

Por otro lado, contó que desde Turismo Municipal están haciendo un relevamiento de precios teniendo en cuenta importantes destinos dentro y fuera del país. Los resultados recién se conocerán la semana que viene. “Queremos ver si Gualeguaychú está realmente caro”.

Finalmente, Romero manifestó que, hasta la fecha, hay un 92% de reservas para el Fin de Semana Largo de Carnaval, por lo que estima que la ciudad estará ocupada en su totalidad.