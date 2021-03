Adriana Jara: "La Liga Municipal no para de crecer y sorprendernos"

Adriana recordó que los primeros saques “fueron en el predio de Lafise ruta 136 y Santiago Díaz, donde colocamos 2 postes de eupcaliptus, una red y empezamos, hasta llegar a este presente tan lindo y con muchas expectativas para el futuro”. Los inicios en una cancha de pasto y al aire libre fueron junto a los entonces dirigentes “ Reynaldo Molina, Sergio Steiner y José Picullo”.

La Liga

Contó que está conformada en la rama femenina por “40 equipos”, en tanto que en la masculina “tenemos 10 equipos divididos en zonas A y B”, detalló.

Explicó que el torneo de mujeres se divide en tres zonas. “ Tenemos la A,B y C”, contó y detalló que el “club, o equipo que sale campeón en la B, asciende a la A; mientras que el último de la mencionada zona baja a la B”. Explicó que “cuando ingresan equipos nuevos se juega, antes de arrancar el torneo, una liguilla clasificatoria, donde clasifican a las diferentes categorías”. Acotó que la “C” es exclusivamente de iniciación, muy recreativo, sin la presión que origina una competencia. En síntesis, una categoría para las personas, de toda edad, que nunca hicieron voley y para las más chicas que están arrancando y quieren conocer los fundamentos de la disciplina”.

liga voley camioneros a.jpg

El pilar de la creación de la liga está en que “aquellas personas que no pueden jugar en un club tengan su espacio en este deporte”. En definitiva “no dejar a nadie afuera, resaltando siempre la inclusión, aunque esto no signifique que no puedan hacerlo jugadoras federadas. Es más, chicas que lo hacen en clubes también participan de la Liga Municipal”.

Recordó que los inicios “fueron en el 2015 con 8 equipos femeninos, descubriendo la mujer, en el voley , un deporte ideal. Las apasionó la disciplina y se fueron sumando equipos, algo que esperamos suceda en la rama masculina”.

liga de voley trebol.jpg

Dijo que el “fenómeno que se ocasionó cuando se creó la zona B de mujeres, lo estamos notando en los hombres con la creación de la “B”, donde jugadores que están dando sus primeros pasos no tenían el mismo nivel que el de la “A”, zona muy competitiva y que demandaba mucho esfuerzo para quienes se inician, siendo la idea que disfruten y vayan adquiriendo experiencia”.

Además de conjuntos de la ciudad participan de “Gualeguay, Villa Paranacito, Pueblo Belgrano y Larroque”. Detalló que los “que viajan pueden hacerlo cada 15 días y jugar dos partidos en una misma fecha, salvo en la fase de play off que deben viajar todos los fines de semana”.

Forma de juego

Explicó que la zona “B” Femenina “como tiene 22 conjuntos , la dividimos en dos de 11 equipos, donde juegan todos contra todos, cruzándose, en instancias de Play Off, “hasta definir quienes pasan a cuartos, luego a semifinales y finales.” En la “A” juegan todas contra todas, para luego comenzar a definir en Play Off”.

Aclaró que, por una cuestión sanitaria, se está “jugando en las naves 3 y 5 quedando una libre”.

liga de voley central larroque.jpg

Se completa la segunda fecha

En la mañana y tarde de este domingo se jugarán los siguientes partidos

CANCHA 1:

Zona B Femenino:

10.00 CAI Rojo vs River Plate

11.30 Deportivo Gualeguaychú vs Progreso Voley.

13.00 Fénix vs Jockey Club.

14.30 Atlas vs Círculo Policial White.

16.00 Circulo Policial Black vs Fénix.

Zona A Femenino

17:30 Circulo Policial Gchú vs CAI A.

19.00 Axion vs Inter.

CANCHA 2:

Zona B Femenino

10.30 Sud América vs CAI.

12.00 Camioneros B vs Trébol Voley.

13.30 Juventus CEF vs Cerro Porteño.

15.00 Panteras vs Racing Club.

Zona A Femenino

16:30 Gimnasia Gchú vs La Garra.

Voley Masculino

Zona A

18.00 Sirio Libanés vs Gimnasia Gchú.