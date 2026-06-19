El Área de Adultos Mayores realizará una jornada solidaria que combina solidaridad, encuentro y trabajo comunitario para la confección de mantas destinadas a personas que más lo necesitan.

La actividad se desarrollará el viernes 26 de junio, de 14 a 17.30 horas, en el Club de los Abuelos (en la calle Doello Jurado y Borques). La convocatoria está abierta a vecinos que deseen sumarse a una tarde de intercambio, colaboración y compromiso social.

La iniciativa se enmarca en las actividades que el Área de Adultos Mayores lleva adelante durante junio, mes en el que se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, establecido cada 15 de junio por la Organización de las Naciones Unidas. La fecha busca promover una reflexión colectiva sobre la importancia de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas mayores.

Durante la jornada, quienes participen podrán colaborar en la confección de mantas solidarias y compartir una tarde de encuentro. Invitan a los asistentes a acercarse con ovillos de lana y agujas para sumarse a la actividad, aunque también podrán participar quienes deseen aprender o colaborar de otras maneras.