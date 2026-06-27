La actividad se desarrolló en el Club de los Abuelos, donde una importante cantidad de participantes se acercaron con ovillos de lana y agujas para compartir sus conocimientos y formar parte de la confección de cuadrados tejidos que luego serán unidos para crear mantas destinadas a acompañar a personas que necesitan abrigo.

La jornada contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, quien acompañó la propuesta y destacó “la importancia de generar espacios que promuevan la participación activa de las personas mayores, el intercambio de saberes y la construcción de vínculos comunitarios”.

Durante el encuentro, los participantes compartieron una tarde de tejido, conversaciones y aprendizaje colectivo, recuperando una práctica tradicional que permite transmitir conocimientos entre generaciones y fortalecer los lazos sociales.

“Tejiendo historias, construyendo abrigos” busca poner en valor el tejido como una herramienta de encuentro y expresión comunitaria, donde cada producción representa el aporte de muchas personas que se unen con un mismo objetivo: acompañar y brindar abrigo a otros vecinos.

“Estos espacios son muy importantes porque permiten que nuestros adultos mayores sigan siendo protagonistas, compartiendo sus saberes y generando vínculos con la comunidad. Además, cuando una propuesta tiene como objetivo ayudar a otros, se fortalece el sentido de solidaridad y de trabajo colectivo”, destacó Juan Ignacio Olano.

Y concluyó: “A través de este tipo de iniciativas, el Municipio de Gualeguaychú continúa impulsando políticas destinadas a fortalecer los vínculos comunitarios, promover el envejecimiento activo y generar oportunidades de participación para las personas adultas mayores de la ciudad”.