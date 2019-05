Adultos mayores defendieron en el Concejo Deliberante el proyecto de Hogar de Día

El CAMAM expuso la iniciativa para tener un Centro de Día en las instalaciones del Club Hípico, ya que su concesión venció el año pasado y en la actualidad sólo tiene 40 socios. El Consejo Asesor Municipal del Adulto Mayor (CAMAM) expuso el jueves por la mañana en el Concejo Deliberante el proyecto para la creación del Centro de Día “De cara al sol”. La iniciativa apunta a desarrollarlo en las propias instalaciones del Club Hípico, ya que su concesión venció el año pasado y que en la actualidad sólo tiene 40 socios. “Tenemos la oportunidad histórica de tener un Hogar de Día para adultos mayores en nuestra ciudad, por eso es fundamental contar con el apoyo de todos los vecinos”, afirmaron desde CAMAM en la convocatoria.La iniciativa cuenta con el apoyo del Ejecutivo –con mayoría legislativa–, y plantea, entre otras cosas, la construcción de 12 dormitorios con baño privado y capacidad para 24 personas. “Es re importante porque va a ser la primera infraestructura edilicia para contener adultos mayores. Esto tiene un grado de avance muy importante, porque no alcanza sólo con los talleres municipales sino que mediante este proyecto los adultos mayores avanzan en una medida muy importante para su contención y prevención de la salud”, había afirmado a ElDía el titular del Área del Adulto Mayor municipal Víctor Hugo Lapido.Uno de los objetivos para la creación de un Hogar de Día es dar una solución a la soledad y al sedentarismo, dos factores que afectan a gran parte de los adultos mayores. Por otra parte, la iniciativa busca que se deje de estar dando vueltas con la colonia. “Siempre estamos dependiendo de la buena voluntad del privado”, resaltaron desde el CAMAM y agregaron: “Por eso, tener un lugar propio para los adultos mayores es un avance cualitativo y cuantitativo”. La iniciativa surgió de dos centros de jubilados y necesita de un decreto de adjudicación del predio para que desde el CAMAM puedan tramitar recursos ante la Dirección Nacional de Políticas Para Adultos Mayores (Dinapam).Pero antes, debe ser el Concejo Deliberante el que debata la aprobación o no del mismo. Por eso, a mediados de marzo, a través de la banca 14 del HCD –disponible para las iniciativas que no vienen del cuerpo o desde el Ejecutivo– el CAMAM presentó el proyecto que el jueves por la mañana defendieron en el recinto legislativo.