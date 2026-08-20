El arroyo Villaguay continúa en creciente y alcanzó los 7 metros de altura durante la madrugada de este jueves. Defensa Civil informó que el incremento se produce de manera lenta y que, hasta el momento, no se registran complicaciones en los distintos sectores de la ciudad.

Según se informó, entre las 22 del miércoles y las 7 de este jueves, el nivel del arroyo aumentó aproximadamente 1,10 metros, con un crecimiento promedio cercano a los 20 centímetros cada dos horas.

El organismo precisó además que se acumularon 19 milímetros de lluvia hasta las 7, mientras que el tránsito pesado se encuentra transitable al momento del reporte.

Durante la jornada del miércoles, el arroyo había alcanzado los 5,50 metros y ya se encontraba en creciente. En ese momento, se había realizado un recorrido preventivo por los barrios Brasil, La Ribera, Goro y Chaco, sin detectar situaciones de gravedad.

Defensa Civil continuará con las recorridas y el monitoreo permanente del arroyo Villaguay y de las diferentes zonas de la ciudad para evaluar la evolución de la situación y anticipar posibles complicaciones.

En el parte difundido el miércoles también se había informado que el río Gualeguay registraba 6,85 metros y continuaba creciendo. Desde el organismo municipal indicaron que se mantendrá informada a la comunidad ante cualquier novedad.