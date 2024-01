Desde hace días, el Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut, arde y pese a los intentos de las autoridades por controlar el incendio forestal, el fuego no da tregua y ya consumió casi 600 hectáreas de la zona protegida. En ese sentido, aseguraron que la situación está “fuera de control”.



Las llamas comenzaron el jueves por la noche. De acuerdo con la información proporcionada en ese momento por la Secretaría de Ambiente de la Nación, el fuego se extendió producto de dos focos ígneos que estaban a una distancia cercana. Sin embargo, con el correr de los días, la magnitud del incendio comenzó a crecer.

Este sábado por la noche, la administración del Parque Nacional Los Alerces difundió el último parte de situación hasta el momento, en el cual asegura que el incendio está “activo” e informa que ya afectó a un área cuya dimensión estimada es de 579 hectáreas

“El incendio abarca dos jurisdicciones (Parques Nacionales y Provincia del Chubut). A los trabajos planificados en la mañana de hoy se le sumó operación con maquinaria vial”, puntualiza el comunicado de prensa. Asimismo, adelantaron que para hoy domingo el Comando Unificado “destinará 87 combatientes a la línea, 2 aviones hidrantes, 2 helicópteros con helibalde, y 1 avión de observación”, como así también se requerirá “más personal” al SNMF.





El último comunicado del Parque Nacional Los Alerces habla de unas 579 hectáreas afectadas por el Incendio El Centinela.



Ayer, el jefe del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), Mario Cárdenas, explicó a Télam que “la cabeza del fuego salió de la jurisdicción del Parque y entró a la provincia”. Ante este preocupante escenario, las autoridades decidieron conformar un comando unificado para coordinar el trabajo de los equipos que trabajan de forma incansable para apagar las llamas. “Esto va para largo, va a haber muchos más días”, adelantó Cardenas al alegar que “el incendio sigue activo” y que “está fuera de control”.





El incendio está "fuera de control", según afirmaron las autoridades del Parque Nacional Los Alerces.



A esta dramática situación se suma el hecho de que las condiciones climáticas no colaboran, puesto que hay fuertes ráfagas de viento y temperaturas elevadas, “lo que dificulta bastante las tareas”, en línea con las declaraciones de Cárdenas.

Sobre el avance de las llamas, el funcionario precisó que “durante la noche, el fuego continuó con un comportamiento extremo, en sentido al cerro La Torta”. Además, resaltó que el operativo realizado por los bomberos voluntarios de Esquel y Trevelin fue exitoso, ya que no se vieron afectadas viviendas.



Al respecto, el guardaparques de Los Alerces, Danilo Hernández Otaño, amplió que el foco del incendio se encuentra en un área de bosque nativo, donde no hay personas. “Si bien los acampantes del camping a orillas del Lago Futalaufquen ven el incendio, no corren riesgo los visitantes ni tampoco quienes circulen por la ruta provincial 71″, especificó.





El incendio forestal comenzó el jueves por la noche



Aunque aún no se tienen muchas precisiones sobre la magnitud del daño, se sabe que varias especies que conforman el bosque nativo se vieron afectadas, tales como la ñire, laura, caña cohiue, lenga. De igual forma, está previsto que a primera hora de esta mañana realicen un vuelo de reconocimiento de daños, que servirá también para analizar el comportamiento del incendio.

En los operativos trabajan de manera conjunta Parques Nacionales, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Bomberos Voluntarios, Gendarmería, Prefectura y Defensa Civil Delegación Esquel.

Estos equipos cuentan con un autobomba, dos helicópteros, quince camionetas, una cisterna, dos maquinarias viales, dos aviones hidrantes, una estación meteorológica, cuatro drones, 16 bomberos que trabajan en el lugar junto con 26 brigadistas del SMNF.





Aviones hidrantes forman parte del operativo para combatir el Incendio El Centinela en el Parque Nacional Los Alerces.



En paralelo, durante la jornada del sábado, desde Nación, proporcionaron otros ocho brigadistas para que trabajen en la construcción de líneas de defensa en la zona donde se producen incendios, a los que se sumarán en las próximas horas otras 42 personas, que focalizarán sus esfuerzos en el paraje Las Golondrinas. El SMNF comunicó que, en el caso de que se solicite una mayor colaboración de aeronaves, se pondrá a disposición otro helicóptero.

Para evitar que puedan llegar a generarse nuevos focos activos, las autoridades solicitaron extremar las medidas de uso del fuego en el área protegida e informaron que, en caso de observar algún punto ígneo, se debe llamar al ICE (2945- 548822). Asimismo, recordaron la prohibición que rige para hacer fuego en las áreas de uso libre, aconsejaron extremar la precaución al transitar por la ruta 71 y mencionaron se encuentran cerrados los caminos internos del Cerro La Torta, El Dedal, Alto El Petiso, Cocinero, Quebrada del León y La Balsa.



(Fuente: Infobae)